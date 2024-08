Del amor al odio: ¿por qué se dice que la reputación de Blake Lively está en crisis?

Blake Lively, la icónica Serena van der Woodsen, enfrenta una crisis de reputación y esto no es un gossip, girl. La caída en desgracia de esta estrella de Hollywood y las polémicas que la rodean .

Mientras la película que protagoniza, Romper el Círculo, sigue teniendo un éxito en taquilla, pues, según se ha calculado, su producción costó 25 millones de dólares y ha recaudado unos 50 millones de dólares en Norteamérica tan solo durante su fin de semana de estreno.

El primer golpe a la imagen de Blake Lively ocurrió durante la promoción de la película. Se cuestiona su incongruencia, pues mientras el tema de la trama es serio, ya que se aborda la violencia doméstica, la actriz mostró una actitud superficial. Lo que se suma a los rumores de enfrentamiento con Justin Baldoni, director de la cinta y coprotagonista de esta.

“La película habla de la violencia doméstica, pero lo importante de esta película es que ella no es solo una sobreviviente ni una víctima”, dijo Blake en un video publicado en su propia cuneta de Instagram. “Y si bien esas son cosas muy importantes, no son su identidad. Ella no está definida por algo que alguien más le hizo o un evento que le sucedió, incluso si se trata de múltiples eventos”.

Pasado conflictivo

Durante el rodaje de la serie que la catapultó a la fama, “Gossip Girl”, se reportó una intensa rivalidad entre Lively y su coprotagonista Leighton Meester. Fuentes de la época indicaron que ambas actrices evitaban interactuar y que la tensión era palpable, lo que llevó a otros miembros del elenco a “elegir bando” en la disputa. Esta rivalidad ha resurgido en las redes sociales, con comentarios de fans que sugieren que Meester fue eclipsada por Lively en la serie.

En 2008, la revista New York Magazine dijo que Lively y Meester tenían una tendencia a evitarse Archivo

Bromas de mal gusto

Blake Lively se encontró en el centro de la controversia tras hacer una broma sobre Kate Middleton y su reciente diagnóstico de cáncer. La actriz se burló de un fallo de Photoshop en una foto de la princesa de Gales para promocionar su línea de bebidas, lo que generó críticas cuando la duquesa de Cambridge anunció que estaba recibiendo tratamiento de quimioterapia.

Después de que Middleton revelara su enfermedad, Lively se sintió “mortificada” y se disculpó, diciendo: “Hice una publicación tonta sobre el frenesí de los ‘fallos de Photoshop’ y esa publicación me tiene mortificada hoy. Lo lamento”.

Momento incómodo en la promoción de Cafe Society

Los rumores sobre la mala actitud de Blake fueron avivados por la periodista noruega Kjersti Flaa, quien publicó un video en su canal de YouTube con un llamativo titulado: “La entrevista de Blake Lively que me hizo querer dejar mi trabajo”.

El encuentro ocurrió como parte de la promoción de la cinta Cafe Society y fue grabado en 2016. Ahí aparece Lively, junto con la actriz Parker Posey, mostrándose a la defensiva después de que Flaa la felicitara por su “pequeña barriguita” (y es que en esas fechas, Blake estaba embarazada de su hija Inez).

Actitud sarcástica en All I See Is You

Cuando estaba promocionando su película de suspenso en 2017, el periodista de DP/30 le preguntó sobre qué otros retos le gustarían asumir, cuestionando: "¿Te sientes libre de probarlo todo?”.

Inmediatamente la actriz contestó: "¿Qué significa eso?”. Tras aclarar que deseaba saber qué tan dispuesta estaba de salir de su zona de confort como cantar, Blake dijo increpó sarcásticamente al periodista cuestionando si “había visto la película” antes de acceder a entrevistarla y advirtiendo: “Te haremos una prueba sorpresa al final [de esta entrevista”.

La promoción de Romper el círculo ha puesto a prueba la imagen de Blake Lively. Las críticas por su enfoque en aspectos comerciales y no en el mensaje central de la película han generado un gran debate sobre la responsabilidad de las celebridades al abordar temas tan delicados como la violencia doméstica.