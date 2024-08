La polémica película de Blake Lively que te hará llorar: ¿por qué ver Romper el Círculo?

Cuatro años después de su última actuación en la pantalla grande, Blake Lively regresa a los cines con Romper el Círculo, la adaptación al cine del best seller homónimo escrito por Colleen Hoover y la respuesta ha sido toda una sorpresa: por un lado, hay críticas divididas y por otro, audiencia llorando.

Recientemente estrenada en cines, la cinta cuenta con las actuaciones de Justin Baldoni (quien también dirige el proyecto), así como a Jenny Slate y Amy Morton. Además de, obviamente, Lively en el papel protagónico.

La trama se basa en un libro publicado en 2016. Con más de mil millones de etiquetas en TikTok, It Ends with Us (título original) vendió 20 millones de copias y se posicionó como el bestseller número uno del New York Times, demostrando el poder de las redes sociales en el mundo editorial.

Ocho años más tarde llega la adaptación al cine. Romper el Círculo tien una trama que no es la de una típica comedia romántica, pues posee tintes de drama y giros que han llegado a romper a la audiencia, llevándola al borde del llorar.

A veces, las cosas que más nos importan son las que más nos duelen It Ends with Us

La polémica tras la historia de Romper el Círculo

Romper el círculo es un viaje emocional que sigue a Lily Bloom, una mujer marcada por un pasado turbulento. Al encontrar el amor en los brazos del exitoso neurocirujano Ryle, cree haber encontrado su refugio. Sin embargo, la reaparición de Atlas, su primer amor, desencadena una espiral de emociones que la obligan a confrontar los patrones tóxicos heredados de su infancia.

” Adaptada de la novela de Colleen Hoover, Lily supera una infancia traumática para embarcarse en una nueva vida. Un encuentro casual con un neurocirujano genera una conexión, pero Lily comienza a ver aspectos de él que le recuerdan la relación de sus padres”, se lee en la sinopsis oficial de IMDB.

La trama aborda la violencia intrafamiliar y las relaciones tóxicas, centrándose en la vida de Lily Bloom (Blake Lively) Sony Music

Así, en la lucha por sanar y encontrar su verdadera identidad, Lily deberá tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su fuerza y su capacidad para amar. Lo que ha sido considerado una romantización al abuso doméstico para algunos y, para otros, muestra un caleidoscopio de emociones humanas.

“Realmente siento que entregamos una historia que es emotiva y divertida, pero también graciosa, dolorosa, aterradora, trágica e inspiradora, y eso es la vida, todos los colores”, dijo la actriz a la BBC.

Cuando alguien te hace daño, no dejas de amarlo de un momento para otro. No son las acciones lo que más duele, es el amor. Si no hubiera amor mezclado en la ecuación, el dolor sería más fácil de soportar It Ends with Us

¿Y por qué la gente sale llorando de las salas?

Las redes sociales, especialmente TikTok, se han inundado de videos que capturan un contraste sorprendente: mujeres entrando al cine con emoción y saliendo con los ojos llenos de lágrimas. Se trata de una tendencia viral que ha puesto de manifiesto el profundo impacto emocional de la película.

La razón está en la trama, que aborda de frente temas tan delicados como la violencia intrafamiliar y las relaciones tóxicas, ejemplificada en la conmovedora historia de Lily Bloom. Al sumergir al espectador en un entorno abusivo, la trama genera una conexión emocional profunda, resonando especialmente con aquellos que han experimentado situaciones similares. La lucha de Lily por romper el ciclo de violencia se convierte en un poderoso llamado a la reflexión.

Sí, estoy llorando. Pero sé que se me pasará. Es simplemente la manera en que los humanos curamos una vieja herida preparándonos para que nazca una nueva capa de piel It Ends with Us

¿Alguna vez has salido del cine con los ojos hinchados y el corazón roto? ‘Romper el Círculo’, la última película de Blake Lively, está dejando una profunda huella en el público. Pero más allá de las lágrimas, el debate está abierto: ¿es esta película una representación realista de la violencia doméstica o una peligrosa idealización?