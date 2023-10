Ryan Reynolds y Blake Lively: la pareja que nos enseña a cómo equilibrar el amor con el trabajo

Las relaciones de pareja, en algún punto, se pueden tornar un tanto difíciles por la convergencia de ideas o debido al trabajo, ya que este puede ser muy demandante en ocasiones, sobre todo en el medio del espectáculo y entrenimiento. Sin embargo, Ryan Reynolds y Blake Lively nos han demostrado que sí es posible mantener un equilibrio entre lo laboral y la vida personal de pareja.

Asimismo, la historia de amor duradero de estas celebridades, a la fecha sigue causando gran admiración e inspiración en sus seguidores, pues son un claro ejemplo de que con esfuerzo y comunicación, se puede lograr tener una sana relación, sobre todo en tiempos donde muchas de las parejas de Hollywood han roto, y de las cuales nos hemos sorprendimos bastante en algunos casos.

En el caso del actor, nos hemos dado cuenta que en él impera un espíritu bromista, y que constantemente le realiza bromas a su mujer. Aunque eso pudiera molestar a algunos, a Blake no le importa e incluso le devuelve su humor con más bromas. Demostrándonos que no se necesita cambiar nada de la otra persona y, en su lugar, aceptarla tal cuál es.

Blake Lively y Ryan Reynolds llevan juntos desde 2011 Getty Images

Equilibrio entre el trabajo, la familia y la pareja

Otro de los aspectos que nos sorprende de la famosa pareja es que han logrado compaginar sus vidas profesionales con su relación de pareja y su familia.

Por su parte, Ryan Reynols se ha consolidado como una de los mejores estrellas de acción gracias a películas como Deadpool o Pokemon. Mientras que su esposa Blake Lively también ha logrado forjarse una sólida carrera como actriz de variados géneros por su gran versatilidad en pantalla.

Blake Lively y Ryan Reynolds han logrado compaginar lo profesional con sus vidas personales Getty Images

Esto, si bien se lo han ganado con su talento, no deja de sorprendernos pues recordemos que son padres de cuatro hijos, lo que no debe ser nada fácil, ya que además el último de ellos nació en febrero de este año.

En este sentido, saben que para poder criarlos no pueden trabajar al mismo tiempo, por lo que se han puesto de acuerdo. “Blake y yo no hacemos películas al mismo tiempo. Cuando Blake esté preparada para hacer algunas cosas, yo me retiraré y entonces iremos de un lado a otro. Ella hará una película y yo estaré con ella en el rodaje pasando el rato con los niños”, contó Reynolds en un podcast.

Por ello, podemos deducir que una de las claves para que prevalezca ese amor y carino, así como el equilibrio de su relación con el trabajo, es la comunicación y el llegar a acuerdos que beneficien a ambos, además de que se convierten en el apoyo del otro, lo que es algo fundamental en cualquier relación.