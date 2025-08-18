Jennifer Lopez lleva el corte de pelo en capas antiedad para mujeres de 50+

Jennifer Lopez siempre luce bella de pies a cabeza, pero esta vez no es su extraordinaria rutina de ejercicios para verse tonificada y delgada lo que está llamando la atención, es su nuevo corte de pelo el que está acaparando todas las miradas y el efecto rejuvenecedor que tiene sobre su imagen.

Al igual que otras celebridades como Cher o Demi Moore, Jennifer Lopez se deshace de la creencia de que después de cierta edad, debes renunciar a tu melena larga, y nos demuestra que sí es posible lucir más joven con el pelo XXL.

Jennifer Lopez lleva el corte de pelo en capas para mujeres de más de 50

El nuevo corte de pelo de J.Lo nació en la década de los 90 y está de nuevo en tendencia por su gran versatilidad, ya que se puede adaptar a cualquier tipo de rostro para conseguir efectos extraordinarios en nuestra imagen.

Este corte de pelo en capas se caracteriza por aportar luminosidad al rostro, disimular el mentón y marcar el pómulo, lo que es perfecto para las mujeres de más de 50 que buscan lucir más jóvenes y modernas sin renunciar al largo de su melena.

¿Cómo pedir el corte en capas de Jennifer Lopez según los expertos?

El estilista, Francisco Iglesias, hace algunas recomendaciones para que cuando vayas al salón, sepas pedir el corte en capas de los 90 ideal para rejuvenecer tu imagen después de los 50.

“Pide capas largas, para dar movimiento y volumen, pero evitando capas demasiado cortas que quiten peso en las puntas”.

Para enmarcar el rostro y lograr un look mucho más moderno, debes asegurarte de que las capas frontales sean ligeramente más cortas para enmarcar el rostro: “Lo ideal son dos centímetros debajo de la mandíbula”, revela el estilista.

Otro de los trucos de Jennifer para verse más joven,son las luces face framing, que dan luz al rostro y suavizan las facciones y líneas de expresión, sin recurrir a tonos extra claros, demostrando una vez más, que menos es más.

