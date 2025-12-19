Uñas almendras, 5 diseños clave para recibir Año Nuevo con unas manos elegantes y rejuvenecidas

En el mundo de las uñas, existen infinidad de diseños que cada que los vemos nos inspiran a recrearlos o querer llevarlos de forma exacta en nuestras manos. Dentro de la variedad que estas obras nos ofrecen, la forma de las uñas es vital para hacerlos lucir más atractivos a nuestros ojos, y una de las favoritas son las uñas almendras. Esta nail shape es por mucho una de las más elegantes; tiene una capacidad tan precisa de crear la ilusión óptica de unas manos más refinadas, elegantes y delicadas, y por esta razón es que la amamos tanto.

Gracias a estas cualidades es que no es ninguna sorpresa que muchos diseños de uñas las elijan como base para celebraciones especiales como en Año Nuevo. Si, al igual que nosotras, eres fanática de estas uñas y estás buscando inspiración para tu próximo manicure, revisa estas propuestas elegantes y rejuvenecedoras.

Uñas cat eye con piedritas

El cat eye fue un efecto de uñas que se robó el 2025; todos los diseños de uñas lo querían llevar y no es crítica, pues nosotras también nos enamoramos de él. Si quieres apostar por él en tus uñas de fin de año, prueba con este diseño que usa una base rosada y se combina con la aplicación de pequeñas piedritas en la zona de la cutícula para lograr un diseño elegante y muy femenino.

Uñas nude con estrellas

Este color se ha convertido en un clásico al que recurrimos cuando deseamos proyectar elegancia y refinamiento sobre nuestras manos. Año Nuevo es el momento perfecto para llevarlo en compañía de un diseño sofisticado como lo son las estrellas. Estas van en efecto cromo dorado, el cual no solo se ve muy sofisticado y caro, sino que también combina perfectamente con este color de base.

Uñas francesas con piedritas

El french es un diseño que está en constante reinvención y por eso es uno de los manicures favoritos de muchas de nosotras. En esta ocasión, apuesta por llegar a un nivel máximo de delicadeza y brillo, pues, con ayuda de piedritas finas y pequeñas, logra formar la clásica punta que suele ir en color blanco.

Este diseño no solo es una obra de arte, también es un diseño muy elegante y lleno de glamour.

Uñas glazed

Las glazed nails siguen dominando las tendencias y son una excelente opción para Año Nuevo. Su acabado perlado y luminoso ayuda a reflejar una luz suave que hace que las manos se vean delicadas y uniformes.

En esta propuesta prescinde de la base milky y la sustituye por una color nude para lograr un acabado diferente pero igual de elegante.

Uñas con glitter ‘cloud dancer’

Inspiradas en el color del año, este diseño apuesta por llevar la esencia del ‘cloud dancer’: etéreo, minimalista y relajado. Esta alternativa es perfecta para aquellas que desean probar propuestas minimalistas y relajadas, con solo un toque de glitter, pero sin llegar a ser tan excesivo o llamativo.

Las uñas almendras son la apuesta segura para lucir un manicure refinado, elegante, delicado y sumamente femenino este Año Nuevo. Si aún no tenías ideas de qué diseño de uñas pedirle a tu manicurista en tu próximo retoque, te recomendamos considerar alguna de estas elegantes opciones.