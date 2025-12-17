Suscríbete
La reina Letizia lleva el vestido de lana midi ideal para lucir elegante y sofisticada en las cenas navideñas

La reina Letizia ha rescatado un vestido de lana de su armario, una prenda ideal para el invierno que, además de abrigar, estiliza la silueta con sofisticación y elegancia.

Diciembre 17, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Este 17 de diciembre, la reina Letizia ha presidido esta mañana en Madrid el acto conmemorativo del 20º aniversario de la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española para fomentar el buen uso del español en los medios de comunicación.

Doña Letizia no solo destacó por su discurso sobre la importancia del buen uso de nuestro idioma, también acaparó miradas con su elección de estilismo, al apostar por un look abrigador de temporada que derrochó elegancia.

Para la gran ocasión, la reina Letizia rescató de su armario un vestido de color gris perla, que había estrenado en noviembre de 2023 para el Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela.

Se trata del modelo Felicita de la firma Cortana, confeccionado en un tejido de lana virgen stretch, ideal para la temporada invernal, que se caracteriza por su manga japonesa y amplio escote V, además de un cruce delantero con costura lateral y pliegues que crea un sutil drapeado.

Doña Letizia lo ha combinado con un cinturón ancho en color negro de Hugo Boss para marcar más la silueta, y unas botas de ante negras de tacón bajo.

En cuanto a las joyas, ha optado por unos pendientes Shawell de la firma española Gold & Roses, que están elaborados en oro rosado con diamantes y conformado por tres aros.

Paolo Blocco/WireImage

Discurso de la reina Letizia en el 20º aniversario de la Fundación del Español Urgente

Además de imponer la moda perfecta para el invierno, la reina Letizia causó furor con su discurso sobre la importancia del buen uso del idioma español.

Quiero pertenecer a nuestra tribu, la de quienes aman el lenguaje”, ha arrancado doña Letizia con su discurso, asegurado que tiene muy en cuenta las faltas ortográficas, como “una coma mal puesta”, “un gerundio repetitivo” o “unas mayúsculas inventadas”, lo que ha definido como “una prosodia confusa”.

Gracias a FundéuRAE por ayudar a que comprendamos mejor el mundo al dar herramientas de más precisión a los medios de comunicación y felicidades por estos primeros 20 años”.

Melisa Velázquez
