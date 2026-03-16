Uñas 2026: 5 tendencias que descubrimos en los premios Oscar

La alfombra roja de los Premios Oscar 2026 no solo nos dejó vestidos espectaculares y joyas deslumbrantes. También fue una verdadera pasarela de tendencias de uñas que seguramente veremos durante todo el año en salones de belleza y en redes sociales.

Entre brillos elegantes, acabados perlados y tonos sofisticados, las celebridades demostraron que la manicura se ha convertido en un accesorio clave del look. Si estabas buscando inspiración para tu próxima cita con la manicurista, estas son las 5 tendencias de uñas 2026 que dominaron los Oscar.

1. Uñas “liquid diamond”: brillo extremo y elegante

Una de las uñas más comentadas fue la de efecto diamante líquido, una tendencia que mezcla brillo intenso con una base natural. Este look se caracteriza por una capa translúcida con partículas luminosas que reflejan la luz como si fueran polvo de diamante.

2. Manicura efecto nácar

Si hubo una tendencia que literalmente iluminó la alfombra roja, fue el nail art efecto nácar. Este estilo combina bases lechosas o nude con capas iridiscentes que cambian ligeramente de tono según la luz. Varias celebridades apostaron por este acabado etéreo porque aporta elegancia sin resultar excesivo, además de que funciona con cualquier longitud de uñas.

3. Uñas cromadas sofisticadas

Las uñas cromadas siguen vigentes, pero en 2026 llegan con una versión más refinada. En lugar de los metálicos demasiado futuristas, las celebridades llevaron cromados suaves y plateados satinados que se integran perfectamente con looks de gala. ¡Este estilo tiene un efecto espejo muy sutil que hace que las uñas parezcan una joya más del outfit!

4. Uñas nude cortas

Algunas celebridades apostaron por un tono natural que se siente sofisticado y moderno, este tipo de color es perfecto para quienes buscan algo clásico pero con personalidad, ya que combina con prácticamente cualquier look de noche.

5. Uñas almendradas minimalistas

En los Oscar 2026 vimos muchas uñas en forma almendrada, una silueta elegante que estiliza las manos y funciona tanto en uñas cortas como medianas. Esta forma se ha vuelto una favorita porque logra el equilibrio perfecto entre sofisticación y comodidad, ideal para manicuras naturales o con brillo.

Si algo dejaron claro los Premios Oscar 2026, es que las uñas elegantes y luminosas están dominando la estética beauty del momento. Los acabados perlados, los brillos sofisticados y las formas naturales demuestran que la tendencia ya no es exagerar, sino apostar por una belleza pulida.

