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Realeza

Infanta Sofía: 6 curiosidades poco conocidas que revelan su vida, estudios y futuro

Con motivo de su cumpleaños, repasamos algunas curiosidades clave que ayudan a entender quién es realmente Sofía de Borbón.

Abril 29, 2026 • 
Gabriela Santillán
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A sus 19 años, la infanta Sofía representa una nueva generación dentro de la monarquía: menos rígida, más global y con un margen de libertad mayor que el de la heredera. Su evolución, aún en construcción, apunta a un papel de apoyo clave, pero también a una identidad propia que comienza a consolidarse.

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1. Nació en Madrid y su nombre tiene historia familiar

Sofía de Todos los Santos de Borbón y Ortiz nació el 29 de abril de 2007 en Madrid. Su nombre no es casual: es un homenaje directo a su abuela paterna, la reina emérita Sofía.

2. Es la “número dos” en la línea de sucesión

Aunque tiene el tratamiento de infanta, ocupa el segundo lugar en la línea al trono español, solo por detrás de su hermana Leonor. Sin embargo, en España solo el heredero recibe el título de princesa, lo que marca una diferencia clave en su rol institucional.

3. Ha tenido una educación internacional desde muy joven

Sofía estudió en el colegio Santa María de los Rosales, el mismo donde se formó su padre, y posteriormente cursó el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College, en Gales, siguiendo los pasos de su hermana.

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Getty Images

4. Su vida universitaria será itinerante por Europa

En 2025 inició una nueva etapa académica enfocada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College, con un programa que la llevará por ciudades como Lisboa, París y Berlín.

5. No seguirá formación militar como su hermana

A diferencia de la princesa Leonor, la Casa Real ha descartado que Sofía reciba formación militar, lo que refleja un camino más flexible en su preparación y futuro dentro de la institución.

6. Tiene intereses alejados del protocolo tradicional

Aunque mantiene un perfil discreto, se sabe que le gusta el deporte —especialmente el fútbol— y que ha crecido en un entorno educativo internacional, lo que refuerza una imagen más contemporánea dentro de la realeza.

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Gabriela Santillán
¡Amateur de la cultura pop y del cine! Me encanta conocer nuevos lugares y soy fan de la música de los 2000.
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