Kate Middleton y la princesa Charlotte comparten un accesorio especial en honor a Diana

La familia real británica volvió a conquistar a los seguidores de la realeza durante el desfile Trooping the Colour 2026, pero esta vez hubo un detalle que se robó todas las miradas. Kate Middleton y la princesa Charlotte lucieron pulseras a juego, un gesto que muchos interpretaron como un emotivo homenaje a la inolvidable princesa Diana.

Más allá de los elegantes atuendos coordinados que suelen usar en eventos importantes, esta coincidencia tenía un significado especial. Las joyas elegidas por madre e hija conectan tres generaciones de la familia real y refuerzan el legado de una de las figuras más queridas de la monarquía británica.

Las pulseras que unen a Kate Middleton, Charlotte y Diana

Durante la celebración oficial del cumpleaños del rey Carlos III, Kate Middleton apareció con una pulsera de tres vueltas de perlas que perteneció a la princesa Diana. La pieza fue diseñada por Nigel Milne y Diana la llevó en distintos compromisos oficiales, incluyendo una visita a Hong Kong en 1989. Tras su fallecimiento, la joya pasó a formar parte de la colección familiar y hoy es una de las favoritas de la princesa de Gales.

Las pulseras a juego de Kate Middleton y la princesa Charlotte despertaron la emoción de los seguidores de Diana por su significado tan especial. Getty Images

Lo que llamó especialmente la atención fue que la princesa Charlotte también llevaba una pulsera muy similar, creando un adorable momento de complicidad entre madre e hija. Aunque no se ha confirmado si se trata de la misma pieza o de una versión inspirada en ella, el parecido fue suficiente para emocionar a los admiradores de la realeza.

Un homenaje discreto pero lleno de significado

No es la primera vez que Kate Middleton rinde tributo a Diana a través de la moda y las joyas. A lo largo de los años ha incorporado varias piezas vinculadas a su difunta suegra en eventos importantes, manteniendo viva su memoria de una manera elegante y personal.

Kate Middleton y la princesa Charlotte protagonizaron uno de esos momentos al aparecer con joyas coordinadas que recordaron a la querida princesa Diana, demostrando que su legado sigue muy presente dentro de la familia real. Jeff Spicer/Getty Images

En esta ocasión, el gesto resultó aún más especial porque incluyó a Charlotte, quien poco a poco comienza a ocupar un lugar más visible dentro de la familia real. Ver a la joven princesa llevar una joya inspirada en Diana fue interpretado por muchos como una muestra de cómo el legado de la llamada “Princesa del Pueblo” sigue presente entre las nuevas generaciones.

Con una simple pulsera de perlas, Kate Middleton y la princesa Charlotte demostraron que algunas joyas son mucho más que accesorios: son recuerdos familiares cargados de historia, cariño y tradición.

