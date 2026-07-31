7 tonos de esmaltes para uñas que nunca fallan si quieres rejuvenecer tus manos a los 40 o 50

Las tendencias de belleza han dejado claro que una manicure bonita no depende solo del diseño, sino también del color. Algunos tonos tienen la capacidad de aportar luminosidad, suavizar el contraste con la piel y hacer que las manos se vean más elegantes. Si estás buscando un cambio que se sienta moderno y sofisticado, olvídate de los colores de siempre.

Esta temporada, los protagonistas son esmaltes inspirados en tonos cremosos, acabados translúcidos y colores con matices suaves que elevan cualquier look. Estos son siete que vale la pena probar si quieres darle un aire renovado a tus manos.

Los esmaltes en tendencia que más favorecen la apariencia de las manos

1. Butter yellow

El amarillo mantequilla se convirtió en uno de los colores más vistos en las pasarelas y en redes sociales. Su tono suave refleja la luz sin ser estridente y aporta un toque fresco que rompe con los clásicos nude.

2. Blueberry milk

Los tonos azul lechoso ofrecen un acabado delicado y diferente. Gracias a su base cremosa, las uñas lucen limpias y modernas, mientras que el color añade un contraste sutil que favorece la apariencia de las manos.

3. Milk tea

Inspirado en el té con leche, este tono mezcla beige con un ligero matiz café. Es una alternativa elegante a los nudes tradicionales y combina fácilmente con cualquier estilo o temporada.

4. Pistache milk

El verde pistache en versión pastel ha conquistado las tendencias por su acabado suave y sofisticado. Es perfecto para quienes quieren un color original sin caer en tonos demasiado llamativos.

Colores elegantes que elevan cualquier manicure

5. Cinnamon glaze

Con matices entre canela y caramelo, este esmalte aporta calidez y suele favorecer a una amplia variedad de tonos de piel. Es una excelente opción para quienes buscan un acabado refinado sin recurrir al rojo clásico.

6. Soft taupe

Ni gris ni beige. El taupe suave se ha convertido en un básico contemporáneo porque transmite elegancia y combina con cualquier outfit. Además, su equilibrio entre tonos cálidos y fríos hace que resulte muy versátil.

7. Cherry cola translúcido

Los esmaltes inspirados en el color cereza oscuro siguen en tendencia, pero la clave está en elegir versiones translúcidas o tipo jelly. Así se consigue profundidad sin que las uñas se vean demasiado pesadas.

El secreto está en el acabado, no solo en el color

Además del tono, el acabado puede cambiar por completo el resultado. Los esmaltes jelly, efecto gel o con brillo tipo cristal reflejan mejor la luz y hacen que las uñas se vean más saludables. En cambio, los acabados excesivamente mates pueden restar luminosidad.

Si buscas que tus manos proyecten una imagen fresca y elegante, vale la pena salir de la zona de confort. Colores como butter yellow, blueberry milk, pistache milk o cinnamon glaze demuestran que las tendencias actuales ofrecen opciones sofisticadas y diferentes, ideales para renovar tu manicure a los 40, 50 o a cualquier edad.