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Realeza

¿Cómo eligen el color de su ropa Kate Middleton, la reina Letizia y la reina Máxima antes de un acto oficial?

Detrás de los looks de Kate Middleton, la reina Letizia y la reina Máxima no hay decisiones al azar.

Julio 30, 2026 • 
Isamar Escobar
Kate Middleton y la princesa Charlotte viajan en un carruaje durante el desfile Trooping the Colour. La princesa de Gales luce un conjunto azul turquesa con cuello blanco y un sombrero floral a juego, mientras Charlotte viste un vestido en el mismo tono.

Kate Middleton y la princesa Charlotte coordinan sus looks en tonos azul turquesa durante el desfile Trooping the Colour, un ejemplo de cómo el color en la realeza también comunica unidad, elegancia y protagonismo en los actos oficiales.

Getty Images

Cuando Kate Middleton, la reina Letizia o la reina Máxima de los Países Bajos aparecen en un acto oficial, cada detalle de su imagen ha sido cuidadosamente estudiado. Además del diseño o la firma del vestido, el color que eligen cumple una función específica como comunicar un mensaje, destacar entre la multitud y adaptarse al contexto del evento.

Existe una serie de criterios de protocolo y comunicación institucional que sus equipos tienen en cuenta antes de cada aparición pública.

¿Por qué el color de la ropa es tan importante para la realeza?

La agenda de un miembro de la realeza puede incluir desde visitas a hospitales y reuniones diplomáticas hasta ceremonias militares o actos religiosos. En cada uno de estos escenarios, la ropa se convierte en una herramienta de comunicación silenciosa.

Los estilistas y asesores de imagen analizan factores como el tipo de evento, el lugar, la estación del año, la iluminación, la presencia de otras autoridades e incluso el fondo sobre el que serán fotografiados. El objetivo es que la imagen transmita cercanía, respeto y autoridad al mismo tiempo.

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Kate Middleton y la reina Isabel II sonríen durante un acto oficial. La princesa de Gales viste un conjunto azul con tocado a juego, mientras la monarca luce un abrigo y sombrero color turquesa con guantes blancos y un broche de diamantes.

Kate Middleton y la reina Isabel II apostaron por tonos azules en un compromiso oficial, un ejemplo de cómo los colores elegidos por la realeza pueden reforzar su visibilidad, transmitir cercanía y adaptarse al contexto institucional.

Getty Images

Kate Middleton apuesta por colores que la hacen visible entre la multitud

La princesa de Gales es conocida por recurrir con frecuencia a tonos intensos como el azul eléctrico, el verde esmeralda, el rojo, el fucsia o el amarillo.

Además de favorecerla, estos colores permiten que quienes asisten a un compromiso oficial puedan identificarla fácilmente incluso desde la distancia. Es una estrategia que también seguía Isabel II, quien defendía la importancia de ser visible para el público durante los actos multitudinarios.

Kate suele reservar los tonos neutros para eventos solemnes, reuniones privadas o compromisos donde la atención debe centrarse en otras personas.

kate middleton

Kate Middleton apostó por un accesorio bastante peculiar para darle la vuelta a su estilo

Getty Archivo

La reina Letizia adapta su paleta según el mensaje que quiere transmitir

La reina Letizia posa durante una ceremonia oficial en el Palacio Real de Madrid con un vestido largo azul cobalto, una tiara de diamantes y el collar de una orden honorífica, frente a un salón decorado con tronos dorados y candelabros.

La reina Letizia apuesta por el azul cobalto en una ceremonia de Estado celebrada en el Palacio Real de Madrid, un tono que proyecta elegancia, autoridad y protagonismo en los actos institucionales.

Getty Images

En el caso de la reina de España, el color también responde al contexto institucional.

Durante actos relacionados con la salud, la ciencia o la educación suele optar por blancos, azules o tonos empolvados que proyectan serenidad y profesionalismo. Cuando preside eventos de gran relevancia nacional, no es raro verla con rojo, un color asociado a la fuerza, la seguridad y que además remite a uno de los tonos de la bandera española.

En funerales, homenajes o ceremonias de Estado, la sobriedad domina su vestuario con negro, gris marengo o azul marino.

Frases de la reina Letizia

Frases de la reina Letizia

Getty Images

La reina Máxima utiliza el color como parte de su sello personal

Los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos posan junto al sultán Haitham bin Tariq de Omán y la princesa Amalia durante una cena de Estado. La reina Máxima luce un vestido bordado en tono plateado, mientras la princesa Amalia viste un elegante vestido lila con banda de orden y tiara.

Los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos reciben al sultán Haitham bin Tariq de Omán durante una cena de Estado, donde la reina y la princesa Amalia apuestan por colores cuidadosamente elegidos para proyectar elegancia y solemnidad en un acto diplomático.

Getty Images

La reina consorte de los Países Bajos ha convertido los colores vibrantes en una de sus principales señas de identidad.

Naranja, el color histórico de la Casa de Orange-Nassau, verde lima, turquesa, morado o magenta forman parte habitual de su armario oficial. Estas elecciones no solo reflejan su personalidad, sino que también ayudan a proyectar una imagen cercana y optimista durante sus compromisos públicos.

Aun así, cuando representa a la monarquía neerlandesa en actos de carácter diplomático, suele inclinarse por tonos más discretos y elegantes para mantener el equilibrio institucional.

La reina Máxima de los Países Bajos sonríe durante un acto oficial mientras luce un vestido naranja de manga larga, un sombrero de ala ancha en tono café y pendientes largos con detalles en naranja.

La reina Máxima de los Países Bajos suele elegir colores vibrantes para sus compromisos oficiales, una estrategia que refuerza su presencia institucional y facilita su visibilidad durante los actos públicos.

Getty Images

Los colores también ayudan a evitar errores de protocolo

Elegir un tono adecuado también implica saber cuáles evitar.

Las casas reales procuran no coincidir con el color predominante de una bandera extranjera durante visitas oficiales, ni vestir prendas que puedan confundirse con uniformes militares, religiosos o de determinadas instituciones. Del mismo modo, se busca evitar que dos integrantes de una misma delegación aparezcan con estilismos prácticamente idénticos.

En muchos casos, los equipos de protocolo intercambian información con antelación para coordinar la imagen del evento y garantizar que cada representante conserve su protagonismo.

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El color también influye en las fotografías oficiales

Otro aspecto fundamental es el impacto visual de las imágenes que darán la vuelta al mundo.

Los tonos intensos funcionan mejor en fotografías de grupo, mejoran la visibilidad en exteriores y ayudan a que la figura destaque entre grandes multitudes. En cambio, los colores neutros suelen reservarse para retratos institucionales, reuniones privadas o eventos donde se busca transmitir sobriedad.

Detrás de cada vestido de Kate Middleton, la reina Letizia o la reina Máxima hay mucho más que una elección estética: existe una estrategia cuidadosamente pensada para comunicar el mensaje adecuado antes incluso de pronunciar una sola palabra.

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Isamar Escobar
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