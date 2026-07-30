¿Flequillo o no? Los estilos que más rejuvenecen según tu tipo de rostro

Elegir el flequillo adecuado puede suavizar las facciones, equilibrar las proporciones del rostro y lograr un efecto rejuvenecedor sin necesidad de cambiar por completo tu corte de cabello.

El flequillo ha dejado de ser una tendencia pasajera para convertirse en uno de los recursos favoritos de estilistas y celebridades. Además de transformar un look en cuestión de minutos, el diseño correcto puede resaltar la mirada, suavizar los rasgos e incluso hacer que el rostro luzca más joven.

Ojo que no todos los flequillos favorecen de la misma manera. La clave está en elegir uno que se adapte a la forma de tu cara y a la textura de tu cabello. Desde el clásico flequillo cortina hasta las versiones desfiladas o largas, estas son las opciones que más rejuvenecen según tu tipo de rostro.

Zendaya volvió a apostar por el flequillo degrafilado con acabado gráfico, un look que ya había lucido en la Semana de la Alta Costura de París, reafirmando su gusto por los estilos en inspiración futurista. Getty Images

Rostro ovalado: casi cualquier flequillo funciona

El rostro ovalado es considerado el más equilibrado, por lo que admite prácticamente cualquier estilo de flequillo.

Si buscas un efecto elegante y moderno, el flequillo cortina sigue siendo una de las mejores opciones. En cambio, si prefieres un cambio más llamativo, un flequillo recto y ligero ayudará a destacar los ojos sin endurecer las facciones.

Rutina de ejercicio de Dakota Johnson Getty Images

Rostro redondo: apuesta por un flequillo largo y abierto

Las personas con rostro redondo suelen beneficiarse de flequillos que aporten verticalidad y creen la ilusión de un rostro más alargado.

Los expertos recomiendan los flequillos largos, desfilados o tipo curtain bangs, ya que enmarcan el rostro sin añadir volumen a los laterales. Lo ideal es evitar los flequillos demasiado rectos o muy cortos, pues pueden hacer que la cara luzca más ancha.

Rostro cuadrado: flequillos suaves para equilibrar los ángulos

Cuando la mandíbula es marcada, un flequillo ligero ayuda a suavizar las líneas del rostro.

Las mejores opciones son los flequillos desfilados, los laterales o los curtain bangs con capas, que aportan movimiento y restan rigidez a los rasgos.

Margot Robbie luce un elegante rubio vainilla, el tono frío que marcó tendencia durante las últimas temporadas y que ahora comienza a dar paso a colores más cálidos, como el rubio miel, de cara al otoño. Getty Images

Rostro alargado: el flequillo recto crea equilibrio

Si el rostro es más largo que ancho, un flequillo recto puede convertirse en el mejor aliado. Este estilo acorta visualmente la longitud de la cara y dirige la atención hacia la mirada. Para un acabado más actual, conviene que sea ligeramente texturizado en lugar de completamente compacto.

Rostro corazón: el flequillo lateral nunca falla

Los rostros con frente amplia y barbilla fina encuentran equilibrio en los flequillos que caen de forma diagonal. El flequillo lateral o uno tipo cortina ligeramente abierto ayuda a suavizar la frente y aporta armonía sin ocultar demasiado el rostro.

¿Qué flequillo rejuvenece más?

Aunque depende de cada persona, los estilistas coinciden en que el flequillo cortina es uno de los más favorecedores y rejuvenecedores.

Su caída natural enmarca el rostro, suaviza las líneas de expresión alrededor de la frente y los ojos y aporta movimiento al cabello. Además, requiere menos mantenimiento que un flequillo completamente recto y se adapta tanto a melenas largas como a cortes bob o midi.

¿Y si no quieres llevar flequillo?

No todas las personas necesitan uno para rejuvenecer su imagen. Si prefieres mantener la frente despejada, puedes conseguir un efecto similar con capas frontales largas, mechones que enmarquen el rostro o un corte tipo butterfly, que aporta volumen y movimiento alrededor de las facciones. Al final, más que seguir una tendencia, el mejor flequillo será aquel que armonice con la forma de tu rostro, tu tipo de cabello y tu estilo de vida. Elegir el adecuado puede convertirse en un pequeño cambio con un gran impacto, capaz de iluminar la mirada y refrescar tu imagen de forma natural.