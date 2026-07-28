Kate Middleton y el príncipe William revelan las fotos más íntimas de su verano: así han sido sus días especiales en familia

Kate Middleton y el príncipe William han abierto una ventana poco habitual a su vida privada. A través de un emotivo carrusel publicado en sus redes sociales oficiales, los príncipes de Gales compartieron un “Summer Rewind” (Resumen del verano), una selección de imágenes que mezcla algunos de sus compromisos institucionales más importantes con escenas familiares inéditas que muestran el lado más cercano de la futura familia real británica.

El álbum llega en pleno receso estival de la familia y confirma el equilibrio que Kate y William han buscado durante los últimos años: cumplir con sus responsabilidades como herederos al trono sin dejar de proteger la intimidad de sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

Las fotos familiares más íntimas de Kate Middleton y William

Entre las imágenes que más llamaron la atención destaca una instantánea en la que Kate y William aparecen recostados sobre el césped junto a sus tres hijos y sus perros, Orla y Otto. La fotografía transmite la naturalidad que caracteriza la comunicación digital de los príncipes de Gales, quienes en los últimos años han optado por compartir retratos mucho más espontáneos que los tradicionales posados oficiales.

El montaje también incluye fotografías individuales tomadas para celebrar los cumpleaños de sus hijos, incluido el reciente retrato del príncipe George por sus 13 años, además de momentos captados durante paseos al aire libre y actividades familiares lejos del protocolo.

Un verano marcado por la familia y los compromisos reales

El repaso visual no solo muestra escenas privadas. También resume algunos de los eventos más importantes que han protagonizado los príncipes de Gales durante los últimos meses.

Entre ellos aparecen su asistencia a la fiesta de jardín en el Palacio de Buckingham, el Royal Ascot, Wimbledon, visitas institucionales al Christie Cancer Centre y su participación en actividades relacionadas con el Earthshot Prize, la iniciativa ambiental impulsada por el príncipe William.

El video deja ver cómo ambos alternaron sus deberes oficiales con tiempo de calidad en familia, una prioridad que la pareja ha reforzado especialmente después del complejo año que vivieron tras el tratamiento oncológico de Kate Middleton.

El mensaje con el que agradecieron el cariño del público

El carrusel fue acompañado por un breve mensaje en el que los príncipes de Gales agradecieron el apoyo recibido durante los últimos meses y calificaron este verano como un periodo especialmente significativo.

La publicación también sirve como antesala al tradicional descanso que la familia suele disfrutar en Balmoral durante agosto, donde acostumbran pasar varias semanas junto al rey Carlos III, alejados de la agenda pública.

Kate Middleton y Charlotte. Getty Images

Kate Middleton apuesta por una monarquía más cercana

Además de las imágenes, el “Summer Rewind” confirma la estrategia de comunicación que Kate Middleton y el príncipe William han consolidado en los últimos años: mostrar una versión más humana de la monarquía británica sin renunciar a la discreción.

Las fotografías combinan momentos institucionales con escenas familiares cuidadosamente seleccionadas, reforzando la imagen de una pareja que busca acercar la institución al público mientras protege la infancia de George, Charlotte y Louis.