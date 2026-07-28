¿Sin postre todos los días? Meghan Markle explica la regla que aplica con Archie y Lilibet

La alimentación de los hijos de Meghan Markle y el príncipe Harry suele despertar curiosidad, especialmente cuando la duquesa de Sussex comparte pequeños detalles de su vida familiar. En esta ocasión, fue una sencilla confesión sobre los postres la que llamó la atención, al revelar cuál es la regla que sigue con el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

Lejos de hablar de prohibiciones estrictas, Meghan explicó que en casa existe una filosofía clara: los postres no forman parte de la rutina diaria. Su intención, según compartió, es que los dulces sean algo especial y no un hábito cotidiano, una decisión que ha generado conversación entre quienes siguen de cerca el estilo de crianza de la familia.

La regla de Meghan Markle sobre los postres de Archie y Lilibet

Durante una reciente conversación, Meghan Markle explicó que Archie y Lilibet no reciben postre todos los días. En lugar de convertirlo en una costumbre, la duquesa prefiere reservar estos alimentos para momentos específicos, de modo que sigan siendo una experiencia especial para los pequeños.

Su comentario no estuvo acompañado de un discurso sobre restricciones, sino de una reflexión sobre el equilibrio en la alimentación familiar. La idea es que los niños disfruten de los postres sin que estos se conviertan en una expectativa diaria.

Este tipo de decisiones forma parte de la manera en que Meghan y Harry han compartido algunos aspectos de la vida que llevan con sus hijos en California, procurando mantener su privacidad mientras revelan, de vez en cuando, pequeñas anécdotas del día a día.

Una filosofía basada en el equilibrio

Las declaraciones de Meghan Markle reflejan un enfoque en el que los alimentos dulces tienen un lugar, pero sin ocupar un papel protagonista en la rutina familiar. La duquesa dejó entrever que busca que sus hijos aprendan a disfrutar los postres como un gusto ocasional.

Aunque tanto Meghan como el príncipe Harry suelen ser muy reservados respecto a Archie y Lilibet, en distintas ocasiones han compartido algunos hábitos familiares relacionados con la cocina, las celebraciones y los momentos que disfrutan juntos en casa.

Los pequeños detalles de la vida familiar que despiertan interés

Cada vez que Meghan Markle habla de su faceta como mamá, sus declaraciones generan conversación porque muestran una parte poco conocida de su vida cotidiana. En este caso, una regla tan simple como no ofrecer postre todos los díasfue suficiente para abrir el debate sobre los hábitos alimenticios en casa.

