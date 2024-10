¿El príncipe Harry y Meghan Markle atraviesan una crisis de pareja? Esto dicen los expertos

El hecho de que en los últimos días no se haya tenido rastro de Meghan Markle y que, en cambio, el príncipe Harry haya sido el protagonista de varios titulares ha comenzado a despertar sospechas entre la prensa sobre una probable crisis matrimonial entre los duques de Sussex.

Los rumores comenzaron a desatarse después de la exitosa visita del príncipe Harry a Nueva York y su posterior viaje al Reino Unido, el cual emprendió para presidir última edición de los Premios WellChild, evento que después de llevarse a cabo desató toda una cobertura mediática en la cual se elogió la caridad del hijo menor del rey Carlos III.

El príncipe Harry inició su gira en Nueva York el 22 de septiembre, sin Meghan Markle Getty Images

Los expertos afirman que el hecho de que el duque de Sussex haya realizado sus últimas labores en solitario resulta sospechoso, sobre todo si tomamos en cuenta que en los últimos cuatro años no se había separado de esposa por tanto tiempo.”Cuando lanzaron su podcast por primera vez, estaba claro que eran ellos dos juntos. Lo vimos otra vez en la serie documental de Netflix. Pero ahora han decidido que ese no es el camino a seguir. Ahora van en direcciones separadas”, afirmó al respecto Richard Eden, editor del Daily Mail.

Cabe recordar que Meghan, además de ser el apoyo incondicional del príncipe Harry, resulta su socia en varios de sus proyectos, como la Fundación Archewell, es por eso que llama la atención la cada vez más notoria independencia del príncipe Harry.

Los medios afirman que mientras el príncipe Harry viaja, Meghan Markle cuida a los príncipes Archie y Lilibet Getty Images

Desde la revista Hello!, se afirma que no hay de qué preocuparse, pues la duquesa se encuentra en su residencia en Montecito California, cuidando de sus dos pequeños hijos: Archie y Lilibet, de 5 y 3 años, respectivamente. Aunque, dicha afirmación no acalla del todo los rumores, ya que en el pasado los pequeños príncipes de Sussex no han impedido que sus padres realicen viajes al extranjero.

¿Por qué Meghan Markle y el príncipe Harry han permanecido separados en los últimos días?

El diario británico The Telegraph afirma que el reciente distanciamiento del príncipe Harry y Meghan Markle se debe también a la duquesa estaría trabajando arduamente en dar los toques finales a su nueva marca de estilo de vida, American Riviera Orchard, la cual estaría próxima a ser lanzada.

El príncipe Harry ha brillado en sus últimas apariciones en solitario @WellChild

“Ha habido una separación [de sus trabajos] durante un tiempo. No hace falta ser un científico para pensar que algo está pasando. Ella ha estado haciendo lo suyo, la obra de Martha Stewart. Él parece estar volviendo a lo básico”, asegura el estratega de relaciones públicas Mark Borkowski en un análisis publicado en el medio citado.

Por su parte, Richard Eden del Mail afirma que los duques de Sussex cada vez suman más esfuerzos para convertirse en una pareja de “carácter celebrity”, por lo cual buscan en un futuro convertirse en una pareja poderosa, “similar a George y Amal Clooney”. Esto a su vez significaría que poco a poco los compromisos de los exiliados royals comenzarían a realizarse por separado, aunque aún no se tiene certeza de ello.