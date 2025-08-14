Suscríbete
Belleza

5 cortes de pelo juveniles y antiedad con efecto lifting en la mirada que estarán de moda este otoño

Cuando quieres un cambio de look, estos cortes de pelo podrían ser tus mejores amigos.

August 13, 2025 • 
Karen Luna
jennifer aniston cortes de pelo a los 50.jpg

5 cortes de pelo juveniles y antiedad con efecto lifting en la mirada que estarán de moda este otoño

Getty Images

No sé si te pasa, pero con el cambio de estación siempre me entra esa necesidad de hacer algo distinto con mi pelo y no, no es solo por moda… es porque un buen corte puede hacer magia. Te suaviza los rasgos, te ilumina la cara y hasta te quita años sin que nadie sepa por qué te ves tan bien. Este otoño, los salones de belleza ya están recibiendo peticiones de cortes con efecto lifting (esos que levantan la mirada sin pasar por retoques invasivos) y aquí te cuento los cinco que vienen pisando fuerte.

1. Bob desestructurado con puntas ligeras

El bob es como ese vestido negro que siempre te salva, este año se lleva más relajado, con puntas desfiladas y un movimiento natural. Al caer un poquito más largo hacia adelante, estiliza el cuello y realza los pómulos, si tienes el pelo liso u ondulado, te quedará impecable.

corte bob

El corte bob es un corte elegante y pulido que nunca pasa de moda.

GETTY IMAGES

2. Long bob con capas que acarician el rostro

Perfecto para quienes quieren mantener un poco de largo, sus capas empiezan a la altura de la mandíbula y suben suavemente, creando un marco que ilumina la mirada y suaviza la expresión. Con unas ondas suaves, se convierte en el look “recién salida de la peluquería” todos los días.

mujer rubia corte long bob vestido de novias ramo nupcial preparativos boda enlace.jpeg

El long bob es ideal para estilizar el rostro.

Getty Images

3. Pixie con flequillo lateral

Si buscas un cambio de verdad, el pixie es el atajo más rápido a la frescura, con flequillo lateral, se vuelve dulce pero atrevido, y al despejar la nuca y dar volumen en la parte superior, el efecto lifting es instantáneo.

Emma Stone corte pixie

Emma Stone corte pixie

Getty Images

4. Shaggy hair lleno de textura

El corte shaggy es para las que aman ese look desenfadado, casi como “me desperté así”. Sus capas dan volumen en la coronilla y despejan el contorno de la cara, tirando visualmente de los rasgos hacia arriba. Si tienes ondas naturales, este corte se convertirá en tu mejor amigo.

shaggy bangs

Descubre si este estilo de fleco que está en tendencia es favorecedor para ti

Getty

5. Melena midi con flequillo cortina

El flequillo cortina se abre suavemente al centro y cae hacia los lados, enfocando toda la atención en los ojos. Es como un filtro de Instagram, pero real. ¡Combinado con una melena midi ondulada, es pura frescura!

flequillo de cortina para mujeres maduras

Una de las ventajas del flequillo cortina, es que puede combinarse con distintos cortes de pelo para un look fabuloso

Getty Archivo

La clave de todos estos cortes no está solo en seguir la tendencia, sino en adaptarla a ti, según la textura del pelo, a la forma de tu rostro y a cómo te quieres sentir.

