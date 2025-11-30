Así fue como la princesa Diana le hizo de cupido entre Sarah Ferguson y el entonces príncipe Andrés

Antes de que Diana Spencer se convirtiera en la prometida del príncipe Carlos, tenía una amistad cercana con Sarah Ferguson, pues ambas son primas lejanas, ya que comparten parentesco con William Cavendish, cuarto duque de Devonshire.

Y aunque sus madres también eran amigas y asistían a la misma escuela, Diana y Sarah no se hicieron amigas hasta 1980, cuando tenían 19 y 21 años respectivamente, y conectaron gracias a varios amigos en común.

Así era la amistad entre la princesa Diana y Sarah Ferguson

Diana sentía un profundo cariño por Sarah y decidió invitarla a su boda con el príncipe Carlos, desde entonces, Fergie visitaba constantemente a la pareja en el palacio de Buckingham.

Sarah se convirtió rápidamente en la confidente más cercana de Diana, quien no dudó en compartir con ella sus problemas matrimoniales, y en 1996 Sarah escribió en su autobiografía: “Ella era dos años menor que yo. Me esforcé por apoyarla y protegerla como lo haría con una hermana mayor, como lo sigo haciendo hoy, como una mejor amiga”.

Así fue como Diana le hizo de cupido con Sarah Ferguson y el entonces príncipe Andrés

La reina Isabel II a menudo organizaba eventos de “comer y dormir” en el Castillo de Windsor durante la semana de Ascot, y en 1985 la princesa Diana le pidió a su suegra que invitara a Sarah a esta celebración.

Sarah se sentó junto al príncipe Andrés en la cena, y aunque la pareja ya se había cruzado en otros eventos sociales, fue hasta ese día que el flechazo ocurrió y comenzaron a salir. La princesa Diana no dudó en hacerle de cupido, invitó a la pareja a quedarse en Highgrove, la casa de campo que compartía con Carlos, antes de que la relación se hiciera oficialmente pública.

Cuando la relación entre Sarah y Andrés comenzó a ponerse sería, y ella comenzó a tener mayor convivencia con la familia real, fue la princesa Diana quien la apoyó y le dio varios consejos para salir victoriosa, a pesar de los nervios.

Así fue como Diana le hizo de cupido con Sarah Ferguson y el entonces príncipe Andrés Hulton Archive/Getty Images

La amistad de la princesa Diana y Sarah Ferguson que terminó en rivalidad

Con el paso del tiempo, su amistad se transformaría en una fuerte rivalidad, pues Diana llegó a sentir celos de la forma en que Sarah había conquistado a cada miembro de la familia real, despertando sus celos.

Lady Di le reveló a su biógrafo Andrew Morton que Ferguson “cortejó a todos en esta familia y lo hizo muy bien. Ella me dejó como basura”. La princesa de Gales agregó que el hoy rey Carlos III le dijo: “Me gustaría que fueras como Fergie, toda alegre”.

Sin embargo, las dificultades en sus matrimonios y la compleja vida en la familia real, terminaría por unirlas de nuevo, para apoyarse mutuamente en las dificultades.

