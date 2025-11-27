Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson podría ser detenidos si viajan a Estados Unidos

A pesar de haber perdido sus título reales, así como todos sus privilegios, Andrés Mountbatten-Windsor y su ex esposa, Sarah Ferguson, aún se encuentran en la mira de la justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con varios medios internacionales, ni Sarah ni el ex príncipe Andrés, tendrán permitido viajar a Estados Unidos, pues de hacerlo, podrían ser arrestados y llamados a declarar para esclarecer dudas sobre el caso de Jeffrey Epstein.

Andrés Mountbatten-Windsor se niega a declarar en estados Unidos por el caso Jeffrey Epstein

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, 16 miembros demócratas de la Cámara de Representantes han enviado una carta al hermano del rey Carlos III, solicitando su presencia en Estados Unidos para declarar en el caso de Jeffrey Epstein.

Sin embargo, se dice que el ex príncipe Andrés nunca respondió al documento que tenía fecha límite del 20 de noviembre, por lo que se ha tomado su silencio como una negativa abierta a cooperar.

“El silencio de Andrew Mountbatten-Windsor ante la demanda de testimonio lo dice todo”, aseguraron los legisladores a través de un comunicado.

Además, añadieron que los documentos revisados, junto a registros públicos y el testimonio de Virginia Roberts Giuffre, plantean serias preguntas que él debe responder, pero sigue escondiéndose.

Andrés Mountbatten-Windsor pierde la protección del Reino Unido

Por otra parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, se ha mostrado de acuerdo con las autoridades estadounidenses, asegurando que Andrés debe cooperar con las investigaciones, y rendir declaraciones ante la justicia.

“Quienes tengan información relevante en relación con este tipo de casos deben proporcionar esa evidencia a quienes la necesiten”.

Los demócratas recalcaron que la falta de cooperación del ex príncipe no detendrá la labor del comité, y en declaraciones recogidas por The Guardian, Robert García y Suhas Subramanyan aseguraron:

“Nuestro trabajo continuará con o sin él, y haremos que rindan cuentas todos los involucrados en estos crímenes, sin importar su riqueza, estatus o partido político. Haremos justicia para las víctimas”.

