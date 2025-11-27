Suscríbete
Realeza

Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson podría ser detenidos si viajan a Estados Unidos

La justicia de los Estados Unidos ha solicitado la colaboración de Andrés Mountbatten-Windsor en el caso Jeffrey Epstein, y ante su negativa podría ser detenido si viaja a Estados Unidos.

Noviembre 27, 2025 • 
Melisa Velázquez
Andrés Mountbatten-Windsor se niega a declarar en estados Unidos por el caso Jeffrey Epstein

Andrés Mountbatten-Windsor se niega a declarar en estados Unidos por el caso Jeffrey Epstein

Getty Images

A pesar de haber perdido sus título reales, así como todos sus privilegios, Andrés Mountbatten-Windsor y su ex esposa, Sarah Ferguson, aún se encuentran en la mira de la justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con varios medios internacionales, ni Sarah ni el ex príncipe Andrés, tendrán permitido viajar a Estados Unidos, pues de hacerlo, podrían ser arrestados y llamados a declarar para esclarecer dudas sobre el caso de Jeffrey Epstein.

Te podría interesar: El príncipe Andrés es removido oficialmente de la línea de sucesión, ¿seguía figurando a pesar de la pérdida de sus títulos?

También puedes leer:
Príncipe Andrés.jpg
Realeza
Los secretos más íntimos del príncipe Andrés serán revelados en un documental, ¿dónde y cuándo verlo?
Febrero 07, 2024
 · 
Shareni Pastrana
Sarah Ferguson
Realeza
Así fueron las primeras palabras de Sarah Ferguson tras ser diagnosticada con cáncer de piel
Enero 22, 2024
 · 
Emma Duarte

Andrés Mountbatten-Windsor se niega a declarar en estados Unidos por el caso Jeffrey Epstein

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, 16 miembros demócratas de la Cámara de Representantes han enviado una carta al hermano del rey Carlos III, solicitando su presencia en Estados Unidos para declarar en el caso de Jeffrey Epstein.

Sin embargo, se dice que el ex príncipe Andrés nunca respondió al documento que tenía fecha límite del 20 de noviembre, por lo que se ha tomado su silencio como una negativa abierta a cooperar.

El silencio de Andrew Mountbatten-Windsor ante la demanda de testimonio lo dice todo”, aseguraron los legisladores a través de un comunicado.

Además, añadieron que los documentos revisados, junto a registros públicos y el testimonio de Virginia Roberts Giuffre, plantean serias preguntas que él debe responder, pero sigue escondiéndose.

Andrés Mountbatten-Windsor se niega a declarar en estados Unidos por el caso Jeffrey Epstein

Andrés Mountbatten-Windsor se niega a declarar en estados Unidos por el caso Jeffrey Epstein

Getty Images

Andrés Mountbatten-Windsor pierde la protección del Reino Unido

Por otra parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, se ha mostrado de acuerdo con las autoridades estadounidenses, asegurando que Andrés debe cooperar con las investigaciones, y rendir declaraciones ante la justicia.

Quienes tengan información relevante en relación con este tipo de casos deben proporcionar esa evidencia a quienes la necesiten”.

Los demócratas recalcaron que la falta de cooperación del ex príncipe no detendrá la labor del comité, y en declaraciones recogidas por The Guardian, Robert García y Suhas Subramanyan aseguraron:

Nuestro trabajo continuará con o sin él, y haremos que rindan cuentas todos los involucrados en estos crímenes, sin importar su riqueza, estatus o partido político. Haremos justicia para las víctimas”.

príncipe Andrés Entérate Lo último
Melisa Velázquez
Relacionado
Meghan Markle recuerda cómo fue sus desastroso primer encuentro con Kate Middleton
Realeza
Meghan Markle revela detalles de su desastroso primer encuentro con Kate Middleton
Noviembre 27, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Kate Middleton lleva el vestido con estampado pata de gallo más elegante del invierno
Realeza
Kate Middleton causó sensación con vestido de estampado pata de gallo y diamantes
Noviembre 27, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Amelia y Eliza Spencer muestran su apoyo al príncipe William
Realeza
El gesto de apoyo de Amelia y Eliza Spencer al príncipe William en un importante proyecto
Noviembre 27, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Jennifer Aniston lleva el vestido negro ideal para esta Navidad
Moda
Jennifer Aniston nos confirma que el vestido negro es el favorito para esta Navidad
Noviembre 27, 2025
 · 
Melisa Velázquez