Kate Middleton causó sensación con vestido de estampado pata de gallo y diamantes

Este jueves 27 de noviembre, Kate Middleton ha retomado su agenda en Londres para acudir a la organización benéfica de Anna Freud, implicada en la salud mental infantil, de la que ha sido parte desde 2016 como representante.

Sin embargo, más allá de su labor altruista, la princesa de Gales se ha robado las miradas por su elección de estilismo, pues ha dejado los trajes sastre, para lucir un impecable vestido con el estampado más favorecedor de la temporada.

Kate Middleton lleva el vestido con estampado pata de gallo más elegante del invierno

Kate ha recuperado de su armario, el vestido bicolor en gris azulado y negro con estampado de pata de gallo de la diseñadora Emilia Wickstead, la prenda está confeccionada en georgette, presenta una silueta midi ajustada y entallada, cuello de solapa y falda tipo lápiz.

La princesa de Gales ya había estrenado este vestido en 2022, durante una visita a Bostón, tres años después lo vuelve a usar, pero en lugar de llevar un cinturón delgado, adapta uno mucho más ancho que marca su silueta.

Kate complementó su look con salones de color gris efecto piel de pitón de Hugo Boss y ha estrenado un nuevo bolso, el modelo Hudson de la firma DeMellier, elaborado en gamuza de color marrón.

En cuanto a las joyas, Kate se ha puesto unos pendientes de diamantes y zafiros que hacen juego con su anillo de compromiso.

La visita de Kate Middleton a la organización Anna Freud

La princesa de Gales comenzó su visita con una reunión con el director ejecutivo de la organización benéfica, el profesor Eamon McCrory, quien le habló sobre cómo Anna Freud trabaja para mejorar la atención de la salud mental de bebés, niños y jóvenes mediante la ciencia y la innovación clínica.

La princesa de Gales, se sentó y jugó con los pequeños y bebés que la visitaban, con quienes demostró su genuino interés por las personas y su visión de que las relaciones son clave para la prevención en el futuro.

“La Princesa estaba realmente interesada en su experiencia y muy apasionada por cómo nosotros, en Anna Freud, podemos trabajar en colaboración con los padres, uniendo la ciencia y la práctica clínica para moldear las vidas de la próxima generación de niños y jóvenes”.

