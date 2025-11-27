El gesto de apoyo de Amelia y Eliza Spencer al príncipe William en un importante proyecto

El jueves 26 de noviembre se celebraron los Tusk Conservation Awards en Londres, donde el príncipe William entregó algunos premios, mientras estaba rodeado de algunos de sus primos más famosos, pues por parte de los Windsor estuvo presente su prima Zara Tindall y su esposo Mike Tindall.

Sin embargo, las que se robaron las miradas fueron sus primas, Lady Amelia y Lady Eliza, las famosas sobrinas gemelas de la princesa Diana, que lucieron hermosos looks a juego.

El príncipe William entrega premios en los Tusk Conservation Awards

Elegante, con un llamativo traje azul y corbata, William salió a celebrar un hito significativo: 20 años de su apoyo a la organización benéfica de vida silvestre, que fue una de las primeras causas que eligió cuando comenzó su vida pública, después de la universidad.

Al entregar premios, fue elogiado por el impacto que ha tenido en los esfuerzos de conservación global durante las últimas dos décadas.

El fundador de Tusk, Charlie Mayhew, comentó a la revista People que el aniversario del patrocinio de William “es un momento para reflexionar sobre cuán transformador ha sido su apoyo para Tusk y para la conservación en toda África”.

Durante las últimas dos décadas, el Príncipe ha contribuido a visibilizar a nivel mundial los desafíos más importantes que enfrentan la vida silvestre, las comunidades locales y los guardabosques que las protegen.

Mayhew agrega: “El impacto de ese viaje se mide no sólo en especies protegidas y hábitats asegurados, sino también en el fortalecimiento de modelos de conservación liderados por la comunidad que brindan beneficios reales y duraderos para las personas y la vida silvestre”.

Amelia y Eliza Spencer muestran su apoyo al príncipe William

Las primas gemelas de William, Lady Amelia y Lady Eliza, lucieron espectaculares con vestidos de gala e color negro de la firma Safiyaa de la colección de otoño 2025.

El vestido de Eliza presentaba mangas con capa y bordados de cuentas a lo largo del escote, mientras que el vestido de Amelia presentaba un escote redondo con cristales que dejaba al descubierto la clavícula y mangas largas. Ambas llevaron el bolso estilo clutch ‘Eliza’ de Aspinal of London, diseñado en colaboración con la propia Eliza.

Amelia y Eliza Spencer muestran su apoyo al príncipe William Chris Jackson/Getty Images for Tusk Conservation Awards 2025

Las gemelas, suelen apoyar al príncipe William en sus iniciativas benéficas, especialmente para Centrepoint, la organización benéfica para personas sin hogar, de la que la princesa Diana fue mecenas antes de su fallecimiento.

Centrepoint fue la primera organización benéfica en nombrar al príncipe William como su mecenas real; Tusk fue la segunda.

