Amelia y Eliza Spencer marcan tendencia con los vestidos de sirena más elegantes para Navidad y Año Nuevo

El pasado 23 de noviembre, las gemelas Amelia y Eliza Spencer acapararon todas las miradas en la Gala del Fondo Franca, pues con sus estilismos deslumbrantes, las sobrinas de la princesa Diana hicieron una entrada memorable en el Museo de Arte Islámico de Doha, Qatar.

Los vestidos joya de corte sirena, podrían convertirse en una hermosa inspiración para elegir tu próximo look para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pues son perfectos para lucir elegante y glamurosa en tus fiestas decembrinas.

Te podría interesar: Lady Amelia y Lady Eliza Spencer lanzan su propia colección de bolsos de lujo, ¿en qué están inspirados?

El look de sirena de la gemelas Amelia y Eliza Spencer en Doha

Para la gran ocasión, Amelia y Eliza optaron por lucir vestidos del diseñador de origen indio, Manish Malhotra, que estuvieron cargados de pedrería y que combinaron con joyas exclusivas.

Lady Amelia eligió un vestido semitransparente de cuello halter con pedrería en color plateado que simulaban un dibujo de escamas, que combinó con pendientes de piedras preciosas del diseñador Chopard, y su melena recogida en un moño.

Por otra parte, su hermana, Lady Eliza, apostó por un diseño con corte palabra de honor en color dorado, que alternaba lentejuelas y pedrería de diferentes tamaños, que combinó con un espectacular collar de diamantes y pendientes a juego de Chopard, con el pelo suelto.

El look de sirena de la gemelas Amelia y Eliza Spencer en Doha Taylor Hill/Getty Images

“Manish Malhotra es uno de los diseñadores más destacados de Oriente, así que disfrutamos mucho destacando la increíble artesanía internacional, ya que los invitados viajaron desde todas partes para asistir”, declaró el estilista de las sobrinas de la princesa Diana, Siân Gabari.

Te podría interesar: Kitty, Amelia y Eliza, las tres herederas de Lady Di que han recreado sus mejores looks

¿Para qué fue la Gala del Fondo Franca?

El Fondo Franca reunió recursos para impulsar la investigación genómica preventiva, un proyecto creado en memoria de Franca Sozzani, la emblemática ex editora de Vogue Italia y madre del cineasta y fotógrafo Francesco Carrozzini, quien falleció en 2016 a causa de cáncer de pulmón.

Por otra parte, las hermanas Spencer han logrado cautivar al mundo, no sólo con su belleza, sino también con su increíble estilo y elegancia, del que la princesa Diana estaría orgullosa.