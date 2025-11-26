Meghan Markle confiesa por qué el nombre de su hijo Archie es tan especial y cuál es su verdadero origen

El 6 de mayo de 2019, Meghan Markle le dio la bienvenida a su primer hijo junto al príncipe Harry, la pareja más tarde anunció que llevaría el nombre de Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Sin embargo, muy pocos saben sobre el origen del nombre del primogénito de los duques de Sussex, y recientemente, Meghan reveló en qué se inspiró a la hora de elegir el nombre de su hijo.

¿Cuál es el origen del nombre del hijo de Meghan Markle, el príncipe Archie?

Meghan Markle es la portada de la nueva edición de la revista Harper ‘s Bazaar, y para complementar la sesión fotográfica, ofreció una nueva entrevista muy personal, donde ha revelado detalles de su vida junto al príncipe Harry.

En un extracto de la revista, Meghan revela la inspiración detrás del nombre de su hijo, el príncipe Archie, que tiene origen en su infancia y en los programas de televisión que solía ver.

Meghan confesó que le fascinaban las clásicas series de comedia de situación, donde las madres eran muy graciosas, y ella soñaba en convertirse en una de ellas, pero sobre todo, adoraba los cómics de Archie, que más tarde fueron adaptados a la televisión bajo el nombre de Riverdale.

La duquesa habló sobre su amor por la serie de cómics: “Todos decían: '¿Quieres ser Betty o Verónica?’”, y respondió cuando le preguntaron: “Oh, Betty, por supuesto. Era muy amable”.

El nombre de Archie en el Reino Unido es históricamente muy querido, aunque poco común en la familia real.

Protagonistas de Riverdale reaccionaron al nombre de Archie del bebé de Meghan y Harry

Luego de que se diera a conocer el nombre del bebé de Meghan y el príncipe Harry, las redes sociales explotaron, y los protagonistas de Riverdale también celebraron la noticia con comentarios en sus perfiles.

Kiernan Shipka, protagonista de ‘Las escalofriantes aventuras de Sabrina’, compartió una foto en Instagram junto a KJ Apa, quien interpreta a Archie en Riverdale, con el texto: “Yo y el bebé real. ¡Felicitaciones Meghan y Harry!”.

Mientras tanto, el creador de Riverdale, Roberto Aguirre Sacasa, recurrió a X, antes Twitter, para escribir: “El mejor. Crossover. De todos los tiempos. #Riverdale se vuelve REAL. ¡Felicitaciones a Meghan y Harry!”

