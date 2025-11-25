Meghan Markle lleva las uñas navideñas que sí rejuvenecen las manos a los 40+

Meghan Markle ha demostrado que domina el arte de la elegancia discreta, pues en cada aparición pública, la esposa del príncipe Harry ha captado las miradas por su estilismo sobrio y elegante.

Sin embargo, más allá de su elección de outfit, lo que más nos ha gustado de la duquesa de Sussex, es su impecable manicure navideño en tonos nude, pues ha apostado por los tonos con matices cálidos, hasta las clásicas milky white que son símbolo de refinamiento y elegancia, y que además rejuvenecen las manos después de los 40.

Meghan Markle lleva las uñas navideñas que sí rejuvenecen y estilizan las manos

Lejos de los diseños excesivamente cargados que suelen asociarse a esta época del año, la duquesa de Sussex ha optado por un manicure de acabado pulido y luminoso, con un tono neutro y cálido que favorece todos los tonos de piel.

Meghan ha elegido entre la gama de los tonos beige rosados, leche tostada y nude cálidos como el beige latte, que tienen un poderoso efecto visual antiedad, ya que estos tonos se caracterizan por suavizar las líneas de expresión y dar un aspecto mucho más luminoso y uniforme.

Meghan Markle lleva las uñas navideñas que sí rejuvenecen y estilizan las manos Getty Images

El toque navideño llega a través de un brillo sutil, casi imperceptible a simple vista, que da esa sensación de uñas “saludables” y cuidadas que se alinea perfectamente con el estilo de Meghan, quien suele llevar tendencias sobrias y atemporales.

Meghan Markle lleva las uñas navideñas que sí rejuvenecen y estilizan las manos Emma McIntyre/Getty Images for Baby2Baby

Ideas de uñas navideñas como las de Meghan Markle

Si quieres apostar por uñas navideñas sobrias y elegantes como las de Meghan Markle para estas fiestas decembrinas, estas son algunas propuestas que pueden fascinarte.

Uñas latte

Se trata de un diseño beige con matices cálidos que aportan brillo y luminosidad a las manos, logrando un efecto antiedad instantáneo.

Uñas milky white

Uno de los diseños favoritos de Meghan por su acabado pulido y efecto luminoso que le permite elevar cualquier look sin problema, y que además estiliza visualmente las manos con elegancia y naturalidad.

Uñas leche tostada

Da una sensación de matices beige cálidos que ayudan a iluminar cualquier tono de piel con naturalidad para un look fresco y moderno.

Beige rosados

Sus matices cálidos aportan elegancia natural, mientras iluminan el tono de piel y suavizan las líneas de expresión, logrando un diseño pulido y sofisticado.

Meghan Markle demuestra una vez más que la belleza navideña no necesita estridencias para destacar, y su manicure se perfila como una de las tendencias más elegantes de la temporada.

