Nicole Kidman rompe el silencio: habla por primera vez sobre su divorcio con Keith Urban ¡Esto dijo!

Después de algunos meses desde que se dio a conocer la noticia de su divorcio (una relación que duró 19 años de matrimonio), Nicole Kidman decidió abrir su corazón y hablar por primera vez sobre el arduo proceso de separación de Keith Urban.

La actriz, que siempre ha protegido cuidadosamente su vida privada, rompió el silencio en una conversación reciente con Ariana Grande, donde compartió cómo ha vivido los últimos meses, entre el dolor, la transición y una inesperada red de apoyo que la sostuvo.

Nicole Kidman confirma cómo se ha sentido desde la separación

Durante una charla para “Interview”, realizada el pasado 19 de octubre y publicada el 24 de noviembre, Nicole Kidman reconoció que está “aguantando” tras su decisión de solicitar el divorcio. Aunque la actriz no profundizó en detalles legales, sí dejó claro que no ha sido un proceso sencillo.

La estrella de “Practical Magic” explicó que desde principios del verano ella y Keith Urban vivían separados, una noticia que más tarde confirmaría el portal “E! News” y otros medios internacionales. Esta distancia marcó el inicio del final para una relación que, por años, fue considerada una de las más sólidas de Hollywood.

El apoyo inesperado que encontró en el set de “Practical Magic 2”

Durante los primeros meses de la separación, Nicole estuvo filmando la secuela de la película “Hechizo de amor”, una producción que terminó siendo un refugio emocional para ella. La actriz explicó que se sintió “protegida y querida” por sus compañeras Sandra Bullock, Joey King y Maisie Williams.

“Fue muy, muy seguro”, afirmó Kidman, quien también compartió que trabajar rodeada de mujeres con trayectorias distintas, pero empatía similar, marcó una diferencia crucial en su estado emocional, siendo este un entorno vital para ayudarla a atravesar las dificultades de su divorcio.

De acuerdo con reportes de “E! News”, documentos presentados el 30 de septiembre confirmaron que Kidman mantiene la custodia principal de las dos hijas que comparte con Urban: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. Las adolescentes residen en la casa familiar de Nashville, mientras que Keith vive por separado también dentro de la ciudad.

El acuerdo establece que las niñas estarán 306 días al año con Nicole y 56 con su padre. De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, la actriz intentó salvar su matrimonio antes de tomar la decisión definitiva de solicitar el divorcio.

Los rumores que surgieron tras la separación

En medio del anuncio, Urban enfrentó especulaciones que lo vinculaban con la guitarrista Maggie Braugh, luego de modificar la letra de una de sus canciones durante un concierto. Sin embargo, las versiones de romance fueron desmentidas por una amiga cercana de la joven guitarrista. Incluso el propio Keith pidió al público dejar de “leer cosas que no existen”, poniéndole un freno a los rumores.

Aunque el divorcio marcó el final de una etapa de casi dos décadas, Nicole Kidman enfrenta el futuro con serenidad y rodeada del cariño de sus hijas y colegas.

Su decisión de hablar públicamente no solo refleja la transparencia de la actriz, sino su forma de cerrar este capítulo desde el respeto y la madurez. Hoy la actriz inicia una nueva etapa, acompañada y con muchos proyectos en puerta, como el esperado estreno de la secuela de “Hechizo de amor”, la cual tiene previsto llegar a cines en septiembre del 2026.