Deslumbra estas fiestas navideñas: 5 cortes de pelo que sí lucir en diciembre para verte elegante y fresca

La temporada navideña es la ocasión perfecta para renovar tu look con un corte de pelo que ilumine tu rostro, aporte frescura y eleve tu estilo sin necesidad de cambios drásticos. A partir de los 40, buscamos cortes que suavizan las facciones, dan movimiento natural y aportan ese efecto lifting tan favorecedor. Para muchas de nosotras, diciembre es el mes ideal para apostar por texturas, capas estratégicas y longitudes actuales que se adaptan a cualquier tipo de melena, pues es el pretexto perfecto para recibir un nuevo año con una nueva imagen.

Estos son los cinco cortes de pelo que no solo serán tendencias de diciembre, también te harán deslumbrar en cada celebración a la que vayas.

Corte de pelo con ondas

El clásico ondulado suave vuelve con fuerza, pues es una de las opciones más elegantes de realizar un buen corte. Las ondas aportan volumen, suavizan líneas marcadas y crean un marco luminoso alrededor del rostro. Puedes lucirlas en distintas longitudes, desde medianas hasta largas, y son una textura que favorece muchísimo a mujeres de 40 años en adelante porque rejuvenecen sin esfuerzo.

Estas fiestas apuesta por un corte de pelo con ondas sueltas para una versión natural, ideal para acompañarte a cenas o eventos elegantes.

Corte en capas pelo rizado

Si tienes rizos, diciembre es el momento perfecto para darles un refresh. Un corte en capas bien distribuido te ayudará a definir cada rizo de forma perfecta, disminuyendo el volumen excesivo y aportando una forma elegante para enmarcar el rostro.

Este, sí, no que también te ayudará a lucir un aire más juvenil y moderno. Además, es sumamente práctico, pues en melenas completamente rizadas no se requiere de mucho para mantener el pelo estilizado, por lo que puedes lucirlo de forma natural y sin gastar tantas horas frente al espejo y con herramientas de color para hacerlo lucir bello.

Corte melena XL

La melena extralarga sigue ligada a la elegancia y la sofisticación, y este diciembre no será la excepción a la regla. El corte de pelo XL aporta mucha versatilidad, permitiendo que los peinados de fiesta logren verse con un efecto de abundancia capilar que ayuda a rejuvenecer automáticamente.

Opciones para lucirla hay muchas; puedes apostar desde una versión ondulada para un estilo relajado pero elegante, o con un corte recto similar al de Demi Moore.

Corte midi recto

Este corte que llega a la altura de los hombros es la opción impecable para diciembre, especialmente si buscas un look limpio, sofisticado y con efecto lifting, y si eres del club de las que aman el minimalismo hasta en el pelo.

Apostar por este corte en puntas pulidas aporta un acabado refinado que combina perfecto con cualquier maquillaje y outfit navideño. Gracias a su longitud, este corte de pelo es ideal para estilizar el cuello y alargar nuestra figura, haciéndonos ver más refinadas y elegantes, lo cual lo convierte en uno de los favoritos para mujeres de 40+.

Corte bob francés

El bob francés es el corte estrella de quienes buscan suavizar el rostro sin perder elegancia. Su forma curva ayuda a enmarcar las facciones, creando volumen controlado y al mismo tiempo aportando un aire muy fresco sobre las facciones.

Es perfecto para llevarlo este diciembre porque se puede peinar con ondas suaves (lo cual puede ayudarnos a favorecer un look festivo), y porque es una gran alternativa para un cambio arriesgado pero no completamente radical que no comprometa la elegancia de nuestra imagen.

Diciembre es el mes ideal para lucir un corte de pelo que combine estilo, luminosidad y frescura. Ya sea que optes por ondas glamurosas y sueltas, rizos definidos o melenas XL, estas opciones de cortes de pelo se convertirán en el aliado favorecedor para hacerte brillar en estas celebraciones navideñas.