Miss Costa de Marfil renuncia a título: ¿Qué es lo que se sabe sobre la polémica decisión de la reina de belleza?

Miss Universo 2025 continúa generando muchos titulares y no precisamente por las coronas. A solo unos días de la controvertida final, Olivia Yacé, una de las participantes más queridas y respetadas del certamen, anunció su renuncia inmediata al título de Miss Universe Africa & Oceania. La noticia cayó como una bomba en la comunidad de concursos internacionales, reavivando las críticas hacia la organización y evidenciando la magnitud del malestar provocado por los cuestionados resultados del certamen de este año.

Yacé, quien se posicionó entre las cinco finalistas globales y era considerada una de las grandes favoritas, decidió dar un paso al costado alegando motivos personales vinculados a su papel dentro de Miss Universo. Su salida no solo deja un vacío en la representación africana, sino que también profundiza la conversación sobre la transparencia y la credibilidad dentro del concurso de belleza más famoso del mundo.

Renuncia inesperada en medio de un torbellino mediático

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Olivia confirmó que dejaba oficialmente el título continental otorgado en la final del 2025. La decisión, según informó el comité costa marfileño (COMICI), responde a asuntos personales relacionados con las obligaciones y mandatos vinculados a Miss Universo.

Sin embargo, el contexto hace imposible que algunos puedan separar la renuncia de la crisis reputacional que vive el certamen.

Recordemos que la coronación de Fátima Bosch, representante de México, ha estado rodeada de acusaciones de favoritismo, irregularidades en la votación e incluso tensiones dentro del jurado internacional.

La salida de Olivia llega, por lo tanto, como un nuevo golpe hacia la confianza que el público ha demostrado hacia el evento.

Un mensaje firme: respeto, dignidad y valores

La modelo costamarfileña, reconocida por su elegancia y sentido diplomático, acompañó su anuncio con un mensaje poderoso en el que reafirmó los valores que han guiado su carrera: “respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades”.

Yacé también aprovechó la oportunidad para dirigir un mensaje a las comunidades negra, africana, caribeña, americana y afrodescendiente, alentándolas a seguir ocupando espacios donde sus voces importen y sean escuchadas. Sus palabras fueron interpretadas como una despedida elegante, pero también como una declaración de principios en medio de toda la controversia.

A pesar de las polémicas, la reina de belleza felicitó a Fátima por su coronación y deseó a Miss Jamaica una pronta recuperación, tras la caída que sufrió la modelo durante la Pasarela Preliminar.

Miss Universo 2025: un certamen en medio de la polémica

La salida de Olivia impacta especialmente porque la marfileña era considerada una de las favoritas desde el inicio del concurso. Formó parte del top 5 junto a las representantes de México, Venezuela, Filipinas y Tailandia, y su desempeño en pasarela y entrevistas había sido aplaudido ampliamente.

Su renuncia no solo fue formalizada ante la organización Miss Universo, sino que incluyó la devolución de su banda, dejando claro que no mantendrá ninguno de los títulos derivados del certamen.

Para muchos, esta salida confirma que el concurso quedó marcado por decisiones controversiales. La final de este año estuvo rodeada de acusaciones desde antes de que iniciara la transmisión. Renuncias en el jurado, versiones contradictorias y señalamientos de irregularidades en el proceso pusieron en entredicho el veredicto final del concurso.

La renuncia de Olivia Yacé reavivó la conversación y dejó claro que Miss Universo 2025 podría seguir enfrentando cuestionamiento durante las próximas semanas.