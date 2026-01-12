¿Se burló? Así reaccionó Kate Middleton al presenciar la caída de un fan de la realeza

2025 marcó el regreso formal de Kate Middleton a la agenda oficial. Tras hacer el anuncio de su diagnóstico de cáncer, la princesa de Gales reservó su energía y apariciones públicas durante todo un año para enfocarse en su recuperación. Sin embargo, el año que acaba de terminar inició con la grata noticia de que Kate se encontraba en remisión de su tratamiento, lo que le permitió reincorporarse de forma paulatina a sus actividades oficiales.

Así, a todo Kate nos dejó looks icónicos, eventos emotivos y momentos memorables, siendo uno de ellos durante la celebración navideña de la familia real británica, el cual se vio marcado por el sentido del humor de la princesa y un fanático de la realeza.

¿Qué fue lo que sucedió durante el servicio de Navidad en Sandringham?

Tras finalizar el servicio religioso tradicional que se realiza en Sandringham año con año, Kate se encontraba saludando a los asistentes reunidos en la residencia real de Norfolk cuando se escuchó un fuerte ruido a pocos metros de ella.

La silla de uno de los asistentes se había roto, provocando que el individuo perdiera el equilibrio momentáneamente. Al percatarse del sonido, la princesa se acercó de inmediato al hombre para comprobar que se encontrara bien, preguntándole con evidente preocupación si había sufrido algún tipo de daño.

El fanático, lejos de mostrarse molesto asustado, reaccionó con humor y aseguró que todo estaba bajo control, explicando que simplemente se había levantado porque el asiento era demasiado bajo.

Kate Middleton en el servicio navideño de 2025. Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

Así fue el incidente que le sacó una sonrisa a la princesa durante un saludo navideño

El intercambio de conversación continuó con un tono relajado y muy cordial, donde ambos compartieron una risa mientras Kate, en un gesto espontáneo, tomó suavemente del brazo al hombre antes de seguir avanzando para saludar a otros asistentes. El hombre bromeó en ese momento sobre la posibilidad de que la silla tuviera “un límite de peso”, aclarando entre risas que el incidente había ocurrido antes en la cena navideña.

Fue entonces cuando la princesa respondió con una broma ligera sobre los tradicionales pasteles de carne que suelen hacerse en la temporada, provocando las carcajadas de más fanáticos que se encontraban alrededor.

¿Cómo reaccionó el público ante la “broma”?

Lejos de una burla fuera del hogar o que se interpretara como una falta de respeto, el comentario fue recibido como una forma de relajar la situación y acompañar el tono jovial del propio afectado. Gracias a esto y al comportamiento que la propia princesa, así como sus hijos, mostraron durante todo el evento, muchos fueron los que expresaron su aprobación hacia la imagen de la princesa, a la cual consideran como una figura muy cercana y humana, que responde de forma recíproca al cariño de la gente.

El pequeño accidente ocurrido en Sandringham durante la celebración navideña terminó por convertirse en un recuerdo entrañable gracias a la reacción de Kate Middleton. Su cercanía, su sentido del humor y su atención genuina hacia los demás refuerzan cada día más su imagen como una royal moderna, empática y con un gran sentido de la humanidad. Por supuesto que para muchos esto es solamente señal del gran trabajo que seguramente hará una vez que se convierta en reina.