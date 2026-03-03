¿De qué murió Chase Pistone? Esto sabemos del deceso del expiloto de NASCAR que falleció a los 42 años

La comunidad del automovilismo está de luto tras la confirmación del fallecimiento de Chase Pistone, a la edad de 42 años. Su familia anunció la triste noticia a través de redes sociales, donde su hermano mayor compartió un emotivo mensaje que ha conmovido a fans y colegas del deporte.

Un adiós inesperado y un mensaje desde el corazón

El pasado 2 de marzo de 2026, Nick Pistone publicó en Facebook que su hermano menor y mejor amigo había fallecido, expresando un dolor profundo y sincero:

“Estoy desconsolado y no sé si alguna vez superaré esto. Ya te echo de menos, Chase.”

Aunque no especificó la causa exacta de la muerte, junto con su hermano Tom pidió que se compartiera el número de la Suicide & Crisis Lifeline (988) como apoyo a quienes enfrentan problemas de salud mental.

Ese detalle indica que el fallecimiento podría estar relacionado con salud mental, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial del motivo preciso. Los familiares no han emitido un comunicado oficial, por lo que la causa de su deceso aún no se sabe.

La noticia del fallecimiento de Chase Pistone tomó por sorpresa a la comunidad del automovilismo y dejó un sentimiento de tristeza. Getty Images

Quién era Chase Pistone

Chase nació el 20 de agosto de 1983 en Charlotte, Carolina del Norte, una ciudad con profundas raíces en el automovilismo. Nieto de Tom Pistone, campeón en la NASCAR Cup Series en dos ocasiones, comenzó a competir desde muy pequeño, con apenas seis años.

Durante su carrera tuvo participaciones en varias categorías, incluyendo la NASCAR Craftsman Truck Series, la NASCAR Xfinity Series y la ARCA Menards Series, donde consiguió algunos resultados destacados, como un top-10 en Iowa Speedway en 2006.

Además de competir, Chase dejó huella como propietario de su propio equipo de carreras, Chase Pistone Inc., que construyó autos de Legends y Late Models, ayudando a desarrollar talento en categorías fundamentales del automovilismo estadounidense.

También lee: Alexandra Leclerc impacta con su vestido de novia en su boda con Charles Leclerc: FOTOS

La noticia movió profundamente a la comunidad de NASCAR y a los amantes del automovilismo. Compañeros, fans y expilotos compartieron mensajes, además de recuerdos de Pistone, destacando no solo su talento en las pistas, sino también su personalidad cercana, siempre dispuesto a apoyar a quienes crecían a su alrededor.

