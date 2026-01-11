Los 3 signos del horóscopo chino que atraerán la buena suerte en 2026

El próximo 17 de febrero dará comienzo el Año Nuevo Chino y terminará el 5 de febrero de 2027, regido por el Caballo de Fuego, que traerá una energía marcada por la acción, la valentía y el deseo de avanzar para manifestar tus metas.

Se trata de un ciclo que impulsará los cambios, las decisiones importantes y la salida de la zona de confort, beneficiando especialmente a tres signos del horóscopo chino que estarán en sintonía con la energía del año y atraerán la buena suerte.

Te podría interesar: ¿Cómo atraer tus deseos con ayuda de tus anillos? Así debes usarlos para activar su energía

¿Qué animal representa el Año Nuevo Chino 2026?

El 2026 corresponde al Año del Caballo dentro del horóscopo chino, donde ocupa el séptimo lugar del ciclo zodiacal de 12 años, en la cultura china, este animal simboliza la intuición, la sabiduría y la elegancia.

La cultura china asegura que este año será un periodo de cambios y nuevas oportunidades, ideal para iniciar etapas, retomar proyectos y realizar decisiones importantes.

Animales del horóscopo chino ma_rish/Getty Images

Los signos del horóscopo chino que atraerán la buena suerte en 2026

El año estará lleno de retos, pero son tres los animales del horóscopo chino que estarán especialmente alineados con la energía del Caballo de Fuego, y contarán con mucha suerte para llevar a cabo su propósito.

Tigre

Este signo será uno de los más favorecidos en 2026, ya que su afinidad con el Caballo potencia su liderazgo y espíritu aventurero, será un año en el que atraerá nuevas oportunidades, crecimiento profesional y avances personales, ideales para iniciar proyectos y asumir nuevos desafíos con confianza.

Cabra

La energía del Caballo te ayudará a encontrar un equilibrio natural entre sensibilidad y determinación, impulsando avances económicos significativos y una mayor estabilidad emocional, clave para atraer vínculos más sólidos y alineados con tus proyectos de vida.

Perro

Después de periodos de esfuerzo y constancia, la fortuna llega en forma de estabilidad, alianzas positivas y armonía en las relaciones; sin embargo, la buena suerte se verá expandida cuando te rodees de personas más afines a ti, donde la lealtad y el compromiso será prioridad.

En conjunto, el Año del Caballo promete ser un ciclo vibrante, donde la suerte no llega por casualidad, sino como resultado de la acción, la coherencia y la valentía.

