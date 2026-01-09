¿Cómo atraer tus deseos con ayuda de tus anillos? Así debes usarlos para activar su energía

Hoy en día, los anillos suelen llevarse como accesorios capaces de elevar cualquier look; sin embargo, en distintas culturas han sido utilizados desde hace siglos como símbolos de manifestación y atracción de la buena suerte.

Llevar un anillo en determinados dedos puede ayudarte a activar una energía poderosa que refuerza tu intención de manifestación, especialmente cuando también se toma en cuenta la mano en la que se usa.

Cómo usar los anillos para manifestar tus deseos

Para activar la energía de los anillos, también se debe tomar en cuanta la mano, pues la derecha suele asociarse con la energía que proyectas hacia el exterior, mientras que la izquierda se vincula con lo que deseas atraer a tu vida, y elegir una u otra dependerá de si buscas manifestar o recibir.

Cada dedo tiene una energía distinta, y debes colocar el anillo de acuerdo a lo que deseas manifestar.

Pulgar: Este dedo se asocia con la fuerza de voluntad y la independencia, y debes usar un anillo para reforzar tu autoestima y tomar mejores decisiones, sobre todo si te sientes insegura a la hora de hacerlo.

Índice: En distintas culturas, el índice ha sido el dedo de reyes, líderes y figuras de poder, por lo que usar un anillo aquí se asocia con el éxito profesional, la seguridad personal y la claridad de objetivos.

Usar un anillo en este dedo es ideal para quienes desean fortalecer la confianza, tomar el control de su vida o manifestar crecimiento y reconocimiento en el ámbito profesional.

Cómo usar los anillos para manifestar tus deseos Getty Images

Medio: Simboliza el eje entre lo emocional y lo racional y mantiene la energía en equilibrio, llevar tu anillo en este dedo, te permite fortalecer tu seguridad interior o atravesar etapas de cambio con mayor claridad y sin tanto estrés.

Anular: Está ligado al amor y los vínculos afectivos, pues se cree que este dedo está conectado con el corazón, por eso se víncula con el romance y la lealtad. Se usa para atraer la pareja soñada, o para fortalecer esos lazos que ya existen. Sin embargo también te ayudará a ser más creativo y sensible.

Meñique: Representa la capacidad de conectar con los demás, transmitir ideas y abrirse a nuevas oportunidades, y hablando a nivel energético, te permite desarrollar la intuición, la persuasión y las habilidades sociales, por lo que es ideal para quienes buscan mejorar su comunicación, potenciar su carisma o atraer acuerdos y relaciones favorables.

También se debe tomar en cuenta el material de los anillo, el oro simboliza éxito y abundancia; la plata, intuición y protección.

