Mary de Dinamarca le dice ‘sí’ a las uñas francesas para estilizar las manos

Mary de Dinamarca no solo se ha convertido en una de nuestras royals fashionistas favoritas, sino que también en nuestra gurú de diseños de uñas elegantes. Y es que, a pesar de que el protocolo real suele ser un poco delicado con el estilo de manicure de muchas figuras reales, la reina de Dinamarca ha apostado por un estilo más rebelde que en absoluto compromete la elegancia y profesionalidad de su rol institucional.

Aunque Mary siempre suele apostar por estilos sobrios de esmaltes oscuros, siendo las uñas rojo burdeos sus favoritas para apostar la mayor parte del año, esta vez decidió dejar descansar su color predilecto y darle paso a una propuesta más discreta pero clásica: las uñas francesas.

Mary de Dinamarca celebra los 30 años de la Fundación de Psiquiatría

Durante su participación en la cena de aniversario de la Fundación de Psiquiatría celebrada la noche de este miércoles en el Palacio de Moltkes en Copenhague, la reina no solo hizo acto de presencia por ser patrocinadora de la fundación, cargo que ocupa desde 2005, sino que también deslumbró por su atuendo.

Con un vestido azul marino de corte midi cuya parte superior estaba compuesta por un estilo de mangas largas y un cuello estilo Peter Pan, el cual llevaba incrustaciones de perlas de colores y tamaños diversos, la reina destacó en el evento con su característica elegancia.

La reina combinó a la perfección su vestido con unos tacones en color amarillo, unos pendientes largos en color ámbar y dos anillos de plata que resplandecieron en sus manos junto con su manicure.

La reina Mary de Dinamarca apuesta por el manicure francés

Para la ocasión, Mary eligió el manicure francés clásico como su compañero para lucir unas manos estilizadas y elegantes. Aunque el mundo de las uñas nos ha ofrecido infinidad de propuestas en estilos y diseños de uñas francesas, la reina se decantó por la versión tradicional, la cual consiste en llevar una base más clara sobre todas las uñas, normalmente en tonos nude, beige o rosados, sobre la cual lució la tradicional punta blanca en unas uñas cuadradas.

Este estilo resulta un poco más formal y destaca por ser una propuesta más alineada con entornos profesionales donde la sobriedad debe tener mayor protagonismo. A pesar de que estas uñas suelen ser más discretas y evitar decoraciones elaboradas sobre ellas, existen alternativas para lucirlas en divergentes versiones que resultan igual de favorecedoras.

Tres diseños de uñas francesas inspirados en Mary de Dinamarca

Uñas francesas base milky

Las uñas milky por sí solas resultan la mejor opción para apostar cuando buscamos un diseño elegante, sobrio, limpio y minimalista. Sin embargo, apostar por ellas en su versión french es un gran acierto.

Para realizarlas, tendrás que aplicar como tono base sobre todas las uñas un gel lechoso en color blanco, sobre el cual trazarás la figura de media luna característica del manicure francés en la punta de cada una de tus uñas. El resultado es un estilo sofisticado y muy femenino.

Mirco francés

El micro French es otra propuesta elegante y sobria para apostar por un diseño de uñas discreto que se adapte a entornos formales. Este se puede llevar tanto en uñas cortas como en largas y únicamente necesita agregar un toque de blanco en la zona de las puntas para verse arreglado.

Francés glaseado

El efecto glaseado sigue dominando las propuestas en diseños de uñas y el manicure francés no es la excepción. Una forma muy femenina y elegante de incorporarlo a un diseño sobrio es mezclando el tradicional francés con este efecto reflectivo tan sofisticado. El resultado de esta propuesta resulta encantador y sumamente elegante.

La reina Mary de Dinamarca le dice ‘sí’ a las uñas francesas para estilizar las manos en un evento formal. Si tú, como ella, buscas propuestas refinadas para llevar sobre tus manos, ahora ya conoces tres diseños de uñas inspirados en el clásico francés, infalibles para lucir unas uñas impecables.