El amuleto de protección que debes llevar en 2026 según tu signo del zodiaco para atraer buena suerte

Aunque cada año llega con nuevos retos, también trae consigo la promesa de comienzos renovados y oportunidades por descubrir, las cuales pueden verse fortalecidas y potenciadas con el uso de amuletos alineados con la energía de cada signo del zodiaco.

Los amuletos de protección, no sólo te permiten atraer la buena suerte y la energía positiva, también son maravillosos aliados para alejar la energía negativa de tus proyectos y las metas que deseas cumplir en este año que comienza.

Amuleto de protección para cada signo del zodiaco

Los amuletos van más allá de la superstición, pues se trata de objetos cargados con intención que acompaña a cada signo según su naturaleza, sus desafíos y tipo de energía.

Aries

Tu amuleto es el ojo de tigre, una piedra que refuerza la valentía, te protege de decisiones impulsivas y atrae estabilidad en momentos de cambio. Llévalo en pulsera o anillo para mantener el enfoque.

Tauro

Para ti, el cuarzo rosa será tu gran protector, te ayudará a atraer armonía, bienestar emocional y abundancia, además de suavizar tensiones en relaciones personales y laborales.

Géminis

La turmalina negra será tu gran protector, actúa como un potente escudo energético, te protege de envidias y ayuda a mantener la mente clara en un año donde tendrás que tomar muchas decisiones.

Cáncer

Tu amuleto es la piedra luna, pues te ayuda a conectar con tu intuición, protege tu energía emocional y favorece los nuevos comienzos, especialmente en temas familiares y afectivos.

Leo

El ámbar será tu mejor aliado, te ayudará a atraer la buena suerte, vitalidad y éxito, al mismo tiempo que protege tu energía personal y refuerza la confianza en ti misma.

Amuleto de protección para cada signo del zodiaco Westend61/Getty Images/Westend61

Virgo

La amatista te ayudará a mantener la calma, protegerte del estrés y tomar decisiones con mayor claridad, será de gran ayuda en momentos donde tendrás que equilibrar mente y emociones a lo largo del año.

Libra

Tu amuleto será una piedra de jade, pues es simbolo de prosperidad, equilibrio y protección. En 2026, te ayudará a atraer oportunidades y a tomar decisiones justas y acertadas.

Escorpio

La obsidiana es tu piedra de poder, te protegerá de energías negativas, mientras favorece la transformación personal y te acompaña en procesos de cierre y renacimiento.

Sagitario

El lapislázuli potencia la sabiduría, la buena fortuna y la expansión personal, y este año te ayudará a mantener la fe en tus proyectos y a protegerte de falsas expectativas.

Capricornio

Tu amuleto ideal es el ónix, que te ayuda a reforzar la disciplina, la estabilidad y la protección energética, cualidades clave para alcanzar tus metas en 2026.

Acuario

La aguamarina será tu talismán, ya que aporta calma, claridad mental y protección emocional, ayudándote a fluir con los cambios inesperados del año.

Piscis

El cuarzo blanco te brinda protección, limpieza energética y equilibrio espiritual, el amuleto perfecto para mantener tu sensibilidad a salvo y atraer buena suerte.