¿No quería a nadie más? Justin Baldoni habría rechazado contemplar a otras actrices por “preferencia” a Blake Lively

La tormenta mediática que ha representado la batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively suma una vez más un nuevo capítulo. Y es que, en medio del proceso judicial que ambas estrellas de Hollywood enfrentan, han salido a la luz nuevos audios que ofrecen información inédita sobre el proceso de grabación de la polémica película “It Ends With Us”.

De acuerdo con materiales difundidos por “Daily Mail”, Justin habría mostrado una fuerte inclinación por Blake Lively desde las primeras etapas del proyecto, descartando opciones que los propios fanáticos y seguidores del libro habían propuesto.

Estas notas de voz, que forman parte de los expedientes presentados ante un tribunal federal de Nueva York, vuelven a colocar bajo la lupa las decisiones creativas del director que hoy lo llevan a uno de los juicios más mediáticos y polémicos de la industria.

¿Los fanáticos no querían a Blake Lively dentro del cast?

Desde el momento en el que se anunció la adaptación cinematográfica del famoso libro de Colleen Hoover, fanáticos y lectores fieles de la afamada obra literaria manifestaron diversas opiniones sobre quién debería haber interpretado a Lily Bloom.

De acuerdo con el medio, la actriz Abigail Cowen, quien ha sido bastante reconocida gracias a su trabajo en series juveniles, era uno de los nombres que más se manifestaban en redes sociales para convertirse en la nueva protagonista de la que prometía ser una gran adaptación. Sin embargo, según lo que se aprecia en los audios, Justin no parecía convencido con dichas propuestas.

¿Qué decían las notas de audio de Justin Baldoni?

En una nota de voz atribuida al actor y director, se le puede apreciar explicando que no buscaba “a una joven de 22 años recién salida de la universidad”, sugiriendo que su visión del personaje requería una interpretación distinta, destacando en ese mismo intercambio que Blake Lively era quien mejor representaba el enfoque narrativo que él deseaba plasmar en la película.

En los audios también se puede encontrar que Cowen sí había sido considerada en un momento para interpretar a la versión más joven del personaje de Lily Bloom; sin embargo, al no contar con una apariencia similar a Lively, el papel terminaría en manos de Isabella Ferrer.

Nuevos audios revelan que Justin habría elegido a Blake sin considerar otras opciones. Getty Images

¿La decisión de Baldoni era estratégica?

Las grabaciones también sugieren que el director veía en la participación de Blake una oportunidad estratégica sobre la coherencia visual entre las violaciones del personaje y las posibles implicaciones de marketing que este podría generar.

De esta forma, Baldoni habría destacado que buscaba evitar cualquier elemento que pudiese “sacar al espectador de la película”, debido a la diferencia entre ambas artistas consultando a la propia Blake la mejor alternativa para elegir a la versión joven de Lily de entre 2,600 opciones.

En los audios se escucha al actor pidiéndole consejo de forma directa a Blake y llamándola su “genial cerebro de marketing”, principalmente en la parte de la escritura donde resaltó un mensaje en el que el actor menciona que le gustaron las bromas e ingenio que Blake había puesto en el guion, destacando: “Puedo verte y sé lo que estás tratando de hacer y quiero que Lily tenga eso porque creo que la hace mucho más poderosa”.

A pesar de que en su momento estas conversaciones parecían un intercambio habitual dentro del proceso creativo de la película, hoy se convierten en material indispensable para resolver el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni, quien, de acuerdo a estas pruebas, habría abogado por incluir a la actriz desde un principio.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha declarado respecto a esta nueva información filtrada, y el proceso judicial continúa con su curso, pues tiene previsto realizar su juicio el próximo mes de mayo. ¿Qué habría sucedido si Justin hubiése escuchado a los fans y elegido a Abigail para el papel?