Saturno en Aries: los retos que este tránsito traerá a cada signo del zodiaco en 2026

Saturno en Aries es un tránsito exigente que te pone a prueba para impulsar tu madurez personal, sin concesiones ni atajos, y durante este 2026, este movimiento astral invita a crecer a través de los retos.

Saturno comienza el año transitando por Piscis, pero a partir del mes de febrero comienza su tránsito por Aries, donde se quedará durante todo el año, así que su energía te estará afectando a corto y largo plazo.

¿Cómo te afecta Saturno en Aries según tu signo durante el 2026?

Este tránsito impactará en todos los signos, pero no será igual para todos, pues depende del área de tu carta natal donde impacte.

Aries

Saturno te pide madurar tu identidad, definir quién eres y hacia dónde vas pero sin impulsividad, pues es momento de liderar tu vida pero con responsabilidad, además lo que no esté bien construido caerá para rehacerse mejor.

Tauro

Tiempo de revisar tus miedos, hábitos inconscientes y cargas emocionales que te están afectando, el reto será soltar el control interno y enfrentar aquello que evitas para poder avanzar, y poner en orden tu interior.

Géminis

Las amistades, proyectos colectivos y metas a futuro entran a examen, pues ahora buscas comprometerte con causas reales y dejar vínculos superficiales. Es momento de menos dispersión, más propósito.

Cáncer

En 2026, Saturno te sacará de la comodidad y te exigirá asumir responsabilidades claras en lo profesional, pues habrá más presión y mayor exposición, pero con disciplina podrás consolidar tu lugar y ganar respeto.

Leo

Ya no bastará con el carisma: Saturno exigirá bases sólidas, coherencia y humildad, este año todo avanzará con lentitud, pero si aceptas aprender y eres paciente, ganarás autoridad y ampliarás tu visión del mundo que te rodea.

Cómo te afecta Saturno en Aries según tu signo durante el 2026 Getty Images

Virgo

Saturno toca temas profundos: intimidad, deudas, apegos y transformación, no será un proceso cómodo pero sí transformador, pues aprenderás a confiar y soltar el control. Aprender a compartir poder y recursos será clave.

Libra

En 2026, Saturno te obligará a tomar decisiones claras en tus relaciones: definir, poner límites y elegir sin miedo al conflicto, y entender lo que sea sólido se fortalecerá; lo que no, se romperá para dar paso a vínculos más maduros.

Escorpión

Este tránsito te pedirá orden, constancia y cuidado personal, tu prioridad será aprender a respetar tus límites y sostener hábitos sanos para evitar el agotamiento y ganar estabilidad a nivel físico y mental.

Sagitario

Tendrás que ir más allá del entusiasmo pasajero y apostar por la constancia, es decir, quedarte, sostener lo que eliges y no huir cuando pierde brillo será la clave para construir algo verdaderamente duradero.

Capricornio

El hogar y la familia se convierten en el centro de las lecciones para este año, ya que Saturno te reta a redefinir tu base emocional y sanar estructuras del pasado para poder construir estabilidad desde dentro.

Acuario

La comunicación se vuelve más directa y responsable, te enfrenta al desafío de pensar antes de actuar, medir palabras y asumir el impacto de tus ideas, deberás recordar que la rebeldía impulsiva necesita de más claridad.

Piscis

El dinero, la autoestima y los valores personales se ponen a prueba. Saturno en Aries te reta a reconocer tu valor real y administrar mejor tus recursos. Seguridad construida, no soñada.

