Suscríbete
Horóscopos

Las mejores fechas del 2026 para casarte según la numerología

El 2026 ofrece múltiples opciones para comenzar el matrimonio con el pie derecho, y según la numerología, estas son las fechas más favorecedoras para llegar al altar.

Enero 04, 2026 • 
Melisa Velázquez
Las mejores fechas para casarse en 2026 según la numerología

Las mejores fechas para casarse en 2026 según la numerología

Getty Images

Elegir la fecha para tu boda no es solo una cuestión simbólica, pues para muchas personas, puede influir en la energía que envuelve el momento, fortalecer la conexión entre la pareja y, desde una visión espiritual, atraer armonía, equilibrio y buena fortuna para la relación a largo plazo.

Según la numerología, el 2026 se presenta como un año especialmente favorable para casarse, ya que está regido por la energía del número 1, símbolo de nuevos comienzos, liderazgo y determinación.

Esta vibración impulsa a iniciar el matrimonio con bases firmes, decisión y la fuerza necesaria para construir una nueva etapa en pareja.

Te podría interesar: El mantra perfecto para empezar el 2026 según tu signo del zodiaco

Pon atención
Street Style Ginta vestido gala alta costura Gaurav Gupta 2024 efecti vientre plano.jpeg
Moda
Cómo encontrar el vestido de noche efecto vientre plano que aman las expertas de moda esta primavera
Abril 21, 2024
 · 
Beatriz Velasco
street style carolina herera vestido camisero mezclilla botas altas.jpeg
Moda
Primavera 2024: Encuentra el vestido de moda perfecto para realzar tu figura
Abril 30, 2024
 · 
Beatriz Velasco

¿Cuáles son las mejores fechas para casarse en 2026?

Para quienes creen en el poder de los números, elegir la fecha adecuada puede potenciar la armonía, la estabilidad y el amor en la vida en pareja, así la fecha de tu boda, se convierte en un augurio de buena suerte para el enlace.

Estas son las fechas más favorables del 2026 para bodas, según la numerología:

Fechas con vibración 6 para el amor y la familia

El número 6 está ligado al romance, el compromiso y la vida en pareja, por eso es uno de los más recomendados para matrimonios.

  • 6 de febrero (06/02/2026)
  • 15 de marzo (1+5=6)
  • 24 de abril (2+4=6)
  • 6 de junio (06/06/2026), una de las fechas más poderosas del año

Fechas con vibración 2 que favorecen la unión y el equilibrio

El 2 representa la pareja, la cooperación y la empatía, por lo que propician un matrimonio lleno de armonía y empatía.

  • 2 de mayo (02/05/2026)
  • 11 de julio (1+1=2)
  • 20 de agosto (2+0=2)
Las mejores fechas para casarse en 2026 según la numerología

Las mejores fechas para casarse en 2026 según la numerología

Thomas Barwick/Getty Images

Fechas con vibración 8 para la estabilidad y la prosperidad

Estas fechas son ideales para quienes buscan un matrimonio sólido y próspero.

  • 8 de abril (08/04/2026)
  • 17 de octubre (1+7=8)
  • 26 de noviembre (2+6=8)

Fechas con vibración 3 para un matrimonio lleno de alegrías

Estas fechas son perfectas para bodas llenas de energía, creatividad y felicidad, que culminarán en matrimonios felices.

  • 3 de enero (03/01/2026)
  • 12 de septiembre (1+2=3)
  • 21 de diciembre (2+1=3)

Más allá de la numerología, los expertos coinciden en que la mejor fecha para casarse es aquella que tiene un significado especial para la pareja; sin embargo, no está de más darle un empujón energético con la buena vibra de los números.

boda Entérate Lo último
Melisa Velázquez
Relacionado
El apodo con el que George, Charlotte y Louis llaman a la reina Camilla
Realeza
Así es el cariñoso apodo con el que George, Charlotte y Louis llaman a la reina Camilla
Enero 04, 2026
 · 
Melisa Velázquez
El efecto Mette-Marit: así han aumentado el número de donadores en Noruega
Realeza
Aumenta el número de donadores en Noruega tras el anuncio del trasplante de pulmón de Mette-Marit
Enero 04, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Cómo son las apple cider nails que viralizó Selena Gomez?
Belleza
Apple cider: el tono de uñas elegante y luminoso que Selena Gomez viralizó
Enero 04, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¡Adiós uñas nude! 5 diseños de uñas favorecedores que debes probar en 2026.png
Belleza
¡Adiós uñas nude! 5 diseños de uñas favorecedores que debes probar en 2026
Enero 03, 2026
 · 
Lily Carmona