Las mejores fechas del 2026 para casarte según la numerología

Elegir la fecha para tu boda no es solo una cuestión simbólica, pues para muchas personas, puede influir en la energía que envuelve el momento, fortalecer la conexión entre la pareja y, desde una visión espiritual, atraer armonía, equilibrio y buena fortuna para la relación a largo plazo.

Según la numerología, el 2026 se presenta como un año especialmente favorable para casarse, ya que está regido por la energía del número 1, símbolo de nuevos comienzos, liderazgo y determinación.

Esta vibración impulsa a iniciar el matrimonio con bases firmes, decisión y la fuerza necesaria para construir una nueva etapa en pareja.

¿Cuáles son las mejores fechas para casarse en 2026?

Para quienes creen en el poder de los números, elegir la fecha adecuada puede potenciar la armonía, la estabilidad y el amor en la vida en pareja, así la fecha de tu boda, se convierte en un augurio de buena suerte para el enlace.

Estas son las fechas más favorables del 2026 para bodas, según la numerología:

Fechas con vibración 6 para el amor y la familia

El número 6 está ligado al romance, el compromiso y la vida en pareja, por eso es uno de los más recomendados para matrimonios.



6 de febrero (06/02/2026)

15 de marzo (1+5=6)

24 de abril (2+4=6)

6 de junio (06/06/2026), una de las fechas más poderosas del año



Fechas con vibración 2 que favorecen la unión y el equilibrio

El 2 representa la pareja, la cooperación y la empatía, por lo que propician un matrimonio lleno de armonía y empatía.

2 de mayo (02/05/2026)

11 de julio (1+1=2)

20 de agosto (2+0=2)

Las mejores fechas para casarse en 2026 según la numerología Thomas Barwick/Getty Images

Fechas con vibración 8 para la estabilidad y la prosperidad

Estas fechas son ideales para quienes buscan un matrimonio sólido y próspero.

8 de abril (08/04/2026)

17 de octubre (1+7=8)

26 de noviembre (2+6=8)

Fechas con vibración 3 para un matrimonio lleno de alegrías

Estas fechas son perfectas para bodas llenas de energía, creatividad y felicidad, que culminarán en matrimonios felices.

3 de enero (03/01/2026)

12 de septiembre (1+2=3)

21 de diciembre (2+1=3)

Más allá de la numerología, los expertos coinciden en que la mejor fecha para casarse es aquella que tiene un significado especial para la pareja; sin embargo, no está de más darle un empujón energético con la buena vibra de los números.

