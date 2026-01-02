Suscríbete
Horóscopos

El mantra perfecto para empezar el 2026 según tu signo del zodiaco

¿Cuál será tu mantra para el 2026? Este es el mensaje que el Universo tiene para tu signo, una guía para conectar con su energía y aprovecharla al máximo.

Enero 02, 2026 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

El 2026 es un año de renovación y comienzos importantes para cada signo del zodiaco, con metas y propósitos que le tocará experimentar con los tránsitos planetarios de este año influenciado por la energía del número 1.

Enfocar tu energía en los propósitos de Año Nuevo con la ayuda de mantras personalizados según tu signo del zodiaco puede ayudarte a mantener la mente clara, alineada y enfocada en tus objetivos a lo largo de todo el año.

Según tu signo del zodiaco, cada mantra conecta con los desafíos, aprendizajes y oportunidades que marcarán el 2026. Escribirlo o tenerlo presente puede convertirse en un ritual sencillo pero poderoso de conexión interior.

Aries

Cierras el 2025 sintiendo que estuviste en constante prueba, pero para el 2026 te elegirás con valentía.

Mantra: “Cierro puertas y empiezo a liderar mi vida con conciencia”

Tauro

El 2025 te enseñó que aferrarte también duele, por lo que este 2026 te invita a confiar más en ti que en los conocidos.

Mantra: “Suelto lo que ya no me cuida. Confío en mí”.

Géminis

Tu 2025 estuvo lleno de ruido mental, dudas y decisiones postergadas, pero para este año, te va a pedir mayor claridad.

Mantra: “Mi mente se ordena cuando escucho mi verdad”.

Cáncer

Cerraste un año donde tuviste que enfrentarte a tus heridas de la infancia, lo que te causó un gran cansancio emocional, pero este año te toca cuidarte sin abandonarte.

Mantra: “Me cuido como siempre cuidé a los demás”.

Leo

Después de un periodo de sanar tu autoestima por ir en busca de la validación externa, te toca devolver todo ese brillo pero desde adentro.

Mantra: “Mi valor no necesita permiso”.

Getty Images

Virgo

Después de un año de autoexigirse de más, te toca un año que te invita a confiar más en ti y a exigirte menos.

Mantra: “No todo depende de mí”.

Libra

Durante todo el 2025, la vida te impulsó a poner orden en tus relaciones personales; ahora, en 2026, llega el momento de tomar decisiones claras y actuar con determinación.

Mantra: “Elegirme también es amar”.

Escorpio

Cierras una etapa de transformación dura, y el 2026 te regala renacer de entre las cenizas, pero sin perderte.

Mantra: “Me transformo desde la conciencia, no desde el dolor”.

Sagitario

Pasate por un año donde cuestionaste tus creencia y tu fe, ahora te pide que realmente vivas lo que predicas.

Mantra: “Mi verdad se vive. No solo se dice”.

Capricornio

Pasaste por una etapa de muchas responsabilidades, pero debes aprender que está bien pedir ayuda cuando lo necesites.

Mantra: “No tengo que poder con todo sola”.

Acuario

Después de sentirte incomprendida que no lograbas encajar en ninguna parte, pasarás a vivir una etapa donde te toca liderar desde la autenticidad.

Mantra: “Mi diferencia, es mi propósito”.

Piscis

Atravesaste una etapa de cierres y despedidas profundas, y ahora te toca poner límites para dar forma a tus sueños.

Mantra: “Mi sensibilidad también puede sostenerme”.

Melisa Velázquez
