Suscríbete
Belleza

Temporada de Piscis 2026: 5 diseños de uñas que son perfectos para fluir en las próximas semanas

Si quieres que tus manos vibren con la temporada de Piscis, estas ideas de manicure son la mejor opción para ti.

Febrero 17, 2026 • 
Karen Luna
Captura de pantalla 2026-02-17 a la(s) 10.59.27 p.m..png

Temporada de Piscis 2026: 5 diseños de uñas que son perfectos para fluir en las próximas semanas.

Instagram/ @simlynail

Llegó la temporada de Piscis 2026 (que va del 19 de febrero al 20 de marzo), con ella esa energía suave, acuática y soñadora que tanto nos inspira. Este signo de agua está asociado con la intuición, la sensibilidad, además de la creatividad, así que qué mejor forma de abrazar esta etapa que con manicuras diseñadas para fluir con estilo.

También puedes leer:
uñas
Belleza
¿Tienes las uñas cortas? Estos 5 diseños discretos y elegantes están en tendencia
Junio 07, 2025
 · 
Alondra Alvarez
uñas blancas
Belleza
Uñas de coco: 8 diseños que realzan la elegancia del blanco
Junio 05, 2025
 · 
Alondra Alvarez

Aquí van 5 ideas de uñas que están en tendencia y que encajan perfecto con la vibra de Piscis este año.

1. Diseño acuático iridiscente

Inspirado en las aguas tranquilas y en la esencia soñadora de Piscis, este diseño usa tonos suaves con brillo iridiscente que cambian con la luz. Los acabados translúcidos, los acentos perlados traen esa sensación de flujo y profundidad ideal para estos días.

2. Uñas cósmicas con detalles estelares

Si te encanta todo lo celestial (muy Piscis vibes), las uñas con constelaciones pequeñas o diseños inspirados en el espacio son perfectas. Bases oscuras con detalles en plateado o dorado recuerdan el cielo nocturno y la conexión espiritual que busca este signo.

3. Holográfico “Glow Waves”

Un estilo que combina tonos suaves como verde agua o lila con acentos holográficos que capturan la luz y generan un efecto etéreo. Es perfecto si quieres un look que se sienta moderno, pero con un toque místico y fluido, muy en línea con la personalidad pisciana.

4. French suave con degradados aura

Una versión renovada de la clásica manicura francesa incorpora degradados tipo aura con colores como rosa, azul cielo y blanco. Este tipo de degradado refleja esa energía emocional y sensible de Piscis, sin perder elegancia.

5. Minimalista con acentos delicados

Si lo tuyo es algo más discreto pero con significado, un diseño minimalista con pequeños detalles, como micro estrellas o líneas curvas que fluyan como agua, puede ser ideal. Es una forma sutil de llevar la energía de esta temporada sin cargar demasiado.

También puedes leer:
uñas
Belleza
8 diseños de uñas discretos y elegantes que combinan con todo
Mayo 26, 2025
 · 
Alondra Alvarez
uñas nacaradas
Belleza
8 diseños de uñas nacaradas, ideales para quien busca lucir elegante y sofisticada
Mayo 24, 2025
 · 
Alondra Alvarez

La temporada de Piscis 2026 invita a expresarte con diseños que evoquen agua, cielo y luz. Ya sea con brillos, degradados cósmicos o detalles sutiles, estas uñas están listas para acompañarte en un ciclo lleno de sensibilidad, intuición y estilo.

Piscis uñas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
La rivalidad del príncipe William y el príncipe Harry comenzó en la infancia
Realeza
Libro real revelaría que la disputa entre el príncipe William y Harry se habría convertido en un altercado físico
Febrero 17, 2026
 · 
Lily Carmona
Olimpia Baéz ¿Quién es la nieta de Carolina Herrera que se perfila como el nuevo fashion icon de la casa de moda.png
Moda
Olimpia Baéz: ¿Quién es la nieta de Carolina Herrera que se perfila como el nuevo fashion icon de la casa de moda?
Febrero 17, 2026
 · 
Lily Carmona
¿Cruz Beckham apoya a Brooklyn y Nicola Peltz Las FOTOS que confirman su cercana relación.png
Entretenimiento
Así fue la lujosa fiesta de cumpleaños de Cruz Beckham sin Nicola Peltz y Brooklyn Beckham
Febrero 17, 2026
 · 
Lily Carmona
La reina Letizia le dice ‘sí’ al abrigo negro con el look invernal que todas queremos para vernos elegantes.png
Realeza
La reina Letizia lleva el traje acinturado que define la figura y es perfecto para la oficina
Febrero 17, 2026
 · 
Lily Carmona