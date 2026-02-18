Temporada de Piscis 2026: 5 diseños de uñas que son perfectos para fluir en las próximas semanas.

Llegó la temporada de Piscis 2026 (que va del 19 de febrero al 20 de marzo), con ella esa energía suave, acuática y soñadora que tanto nos inspira. Este signo de agua está asociado con la intuición, la sensibilidad, además de la creatividad, así que qué mejor forma de abrazar esta etapa que con manicuras diseñadas para fluir con estilo.

Aquí van 5 ideas de uñas que están en tendencia y que encajan perfecto con la vibra de Piscis este año.

1. Diseño acuático iridiscente

Inspirado en las aguas tranquilas y en la esencia soñadora de Piscis, este diseño usa tonos suaves con brillo iridiscente que cambian con la luz. Los acabados translúcidos, los acentos perlados traen esa sensación de flujo y profundidad ideal para estos días.

2. Uñas cósmicas con detalles estelares

Si te encanta todo lo celestial (muy Piscis vibes), las uñas con constelaciones pequeñas o diseños inspirados en el espacio son perfectas. Bases oscuras con detalles en plateado o dorado recuerdan el cielo nocturno y la conexión espiritual que busca este signo.

3. Holográfico “Glow Waves”

Un estilo que combina tonos suaves como verde agua o lila con acentos holográficos que capturan la luz y generan un efecto etéreo. Es perfecto si quieres un look que se sienta moderno, pero con un toque místico y fluido, muy en línea con la personalidad pisciana.

4. French suave con degradados aura

Una versión renovada de la clásica manicura francesa incorpora degradados tipo aura con colores como rosa, azul cielo y blanco. Este tipo de degradado refleja esa energía emocional y sensible de Piscis, sin perder elegancia.

5. Minimalista con acentos delicados

Si lo tuyo es algo más discreto pero con significado, un diseño minimalista con pequeños detalles, como micro estrellas o líneas curvas que fluyan como agua, puede ser ideal. Es una forma sutil de llevar la energía de esta temporada sin cargar demasiado.

La temporada de Piscis 2026 invita a expresarte con diseños que evoquen agua, cielo y luz. Ya sea con brillos, degradados cósmicos o detalles sutiles, estas uñas están listas para acompañarte en un ciclo lleno de sensibilidad, intuición y estilo.

