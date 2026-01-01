Calendario lunar de enero 2026: ¿cuáles son los mejores días para cortarse el pelo según las fases de la luna?

¡Deja que la luna cuide de tu melena este 2026! Descubre cómo las fases de la Luna pueden ayudarte a cortar tu pelo en los días ideales, logrando un crecimiento más rápido y un brillo espectacular.

El calendario lunar de enero 2026, no solo te permitirá saber cuáles son los mejores días para cortarlo, también te indica las mejores fechas para realizar tratamientos que ayuden a devolverle su brillo y belleza.

¿Por qué usar el calendario lunar para cortarse el pelo?

La luna también cuida tu pelo, pues su fuerza gravitacional afecta los líquidos de nuestro cuerpo, y por eso expertos en astrología recomiendan sincronizar los cortes y tratamientos con las fases lunares, logrando una melena más fuerte, abundante y brillante.

¿Cuáles son las mejores fechas para cortarse el pelo en enero 2026 según las fases de la Luna?

Checa el calendario lunar de enero 2026 y elige la fecha adecuada para hacerte un cambio de look, darle mantenimiento a tu pelo con un tratamiento, o simplemente hacerte un despunte.

Mejores días para cortarse el pelo en enero según el calendario lunar Getty Images

Luna llena (3 de enero)

Si no estás en busca de un crecimiento rápido, pero sí que tu pelo sea más fuerte para evitar la caída, es mejor hacer tu cita con el estilista durante la luna llena, ya que el crecimiento del pelo será moderado, pero con fuerza y brillo.

Luna menguante (10 de enero)

Si estás buscando lo opuesto, es decir, que tu pelo no crezca tan rápido y así mantener el largo de tu corte por más tiempo, la luna en cuarto menguante es la fecha ideal, ya que durante esta fase el crecimiento del pelo se retrasa.

Luna nueva (18 de enero)

Esta es la fecha ideal para renovar tu melena y consentirla con tratamientos que le aporten fuerza, belleza y brillo. Puedes acudir al salón para que le apliquen un tratamiento, o desde tu casa aplicar una mascarilla reconstructora.

Luna creciente (26 de enero)

Esta fecha es perfecta si estás buscando que tu pelo crezca más rápido y con fuerza, pues como lo dice la fase de la luna, es el día en que permitirá el crecimiento saludable de tu melena.

Ya sea que creas en la influencia de la Luna o no, elegir una fecha con intención puede darte un impulso emocional y simbólico.

