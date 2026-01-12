Suscríbete
Realeza

Este look de la princesa Diana cumple 38 años en 2026 y sigue inspirando para verte elegante

El icónico vestido azul que Lady Di llevó en 1987, sigue siendo una referencia absoluta de sofisticación y la inspiración para incorporarlo en looks actuales.

Enero 11, 2026 • 
Lily Carmona
Sale a la luz el plan de manipulación de un medio que traicionó a la princesa Diana y sus consecuencias letales

En diciembre de 1987, la princesa Diana deslumbró al mundo con una pieza que nos sigue inspirando.

Getty Images

En el mundo de la moda existen looks que no envejecen y también aquellos que con el paso del tiempo se transforman en auténticos símbolos de estilo y referentes de una época. El armario de la princesa Diana cuenta con muchos elementos de estas características y uno de los más emblemáticos está cumpliendo 38 años.

El vestido azul que la princesa lució en una noche muy especial dedicada a una de sus grandes pasiones, el ballet, continúa siendo una inspiración infalible para aquellas personas que buscan transmitir elegancia clásica, un toque de romanticismo en sus atuendos Y por supuesto una apariencia sumamente femenina.

Diana de Gales, una gran amante del ballet

Antes de convertirse en princesa, Diana había practicado ballet durante toda su infancia, una disciplina que siempre ocupó un lugar muy especial dentro de su vida. Cuando se convirtió en miembro de la familia real, mantuvo este lazo con la práctica al convertirse en patrocinadora del English National Ballet, compañía a la que asistía con frecuencia tanto a los ensayos como a las funciones oficiales. Fue durante una de estas salidas culturales cuando Diana protagonizó uno de los momentos más icónicos en el mundo de la moda.

El 16 de diciembre de 1987, la princesa acudió a una representación de “Cenicienta” en la Royal Opera House de Londres. Desafiando las bajas temperaturas del invierno, la princesa apareció con un vestido digno de un cuento de hadas.

La princesa Diana y el vestido azul con el que hizo historia

Aquella noche la princesa apostó por un vestido azul firmado por el diseñador Murray Arbeid. A pesar de ser una prenda que resultó menos mediática que otras asociadas con la princesa, el trabajo de Arbeid logró interpretar a la perfección la esencia de Diana, haciéndola lucir elegante y sofisticada.

Diana Royal Opera House

La princesa Diana en el Royal Opera House en Covent Garden, luciendio un diseño de Murray Arbeid.

Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

El modelo se destacaba por contar con una silueta palabra de honor, la cual se ceñía al cuerpo de la princesa realzando su figura. La prenda también contaba con una falda amplia de tul en capas que le aportó movimiento y muchísimo dramatismo a su look.

Por supuesto que los delicados detalles brillantes integrados al vestido reforzaron esa imagen etérea que convirtió a Diana en una auténtica princesa de cuento, haciendo así un guiño al vaporoso vestido de “Cenicienta” al llegar al baile.

¿Por qué el vestido de la princesa sigue siendo una inspiración en la actualidad?

La princesa cuidó a la perfección cada detalle, complementando el vestido con zapatos y clutch en tonos azules a juego con el azul noche de la prenda principal. Un collar y pendientes de diamantes agregaron un toque de glamour, y su peinado, un recogido bajo, la dotó de la elegancia y majestuosidad que tanto la caracterizaba.

Este look ha pasado a la historia como parte de los primeros atuendos de Diana como princesa de Gales, época en la que ya empezaba a experimentar con un estilo propio; a pesar de que cierta timidez aún la acompañaba, dejó claro que su imagen causaría revolución en la historia. Estas primeras muestras evolucionarían con el paso del tiempo hacia propuestas más arriesgadas, llevándola a definir el estilo que tanto admiramos y recordamos hoy en día.

El icónico look que la princesa Diana llevó a un evento de ballet la noche del 16 de diciembre de 1987. Recién cumplió 38 años y, a pesar del paso del tiempo, esta prenda sigue inspirándonos y ocupando un lugar muy especial dentro del archivo de los looks de Diana de Gales, pues perteneció a las primeras muestras de lo que en un futuro se convertiría en un referente de estilo y un gran legado en el mundo de la moda.

También te interesará
Cómo se vería la princesa diana en la actualidad.jpg
Así luciría Diana de Gales en la actualidad y con 62 años, según la inteligencia artificial
Junio 19, 2023
 · 
Redacción Vanidades
Lady Di Joyas.jpg
Realeza
Descubre la historia de las joyas de Lady Di más deslumbrantes y quién las tiene
Agosto 31, 2023
 · 
Beatriz Velasco
Lady Di se arrojó por las escaleras cuando estaba embarazada
Fotos
Diana de Gales como ícono de moda en la realeza
Junio 13, 2018
 · 
Vanidades
Nuevas revelaciones: ¿Quién fue el gran amor de Diana?
Realeza
Nuevas revelaciones: ¿Quién fue el gran amor de Diana?
Junio 13, 2018
 · 
Vanidades

princesa Diana
Lily Carmona
Relacionado
83rd Annual Golden Globes - Arrivals
Belleza
¿Qué tinte de pelo rejuvenece? Jennifer Garner presumió la melena más envidiable de los Golden Globes 2026
Enero 11, 2026
 · 
Karen Luna
Estos son los cortes de pelo que necesitas conocer antes de tu cambio de look navideño.png
Belleza
5 cortes de pelo que sí rejuvenecen a los 60 y favorecen a todos los tipos de rostro
Enero 11, 2026
 · 
Lily Carmona
83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals
Entretenimiento
Premios Globo de Oro de 2026: de Priyanka Chopra a Jennifer Garner, los mejores looks de la noche
Enero 11, 2026
 · 
Karen Luna
Meghan Markle revela fecha de estreno del especial navideño de With Love, Meghan
Realeza
Meghan Markle recibió el año nuevo con foto inédita de la princesa Lilibet, así es la tierna postal
Enero 11, 2026
 · 
Lily Carmona