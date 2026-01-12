Suscríbete
¿Qué tinte de pelo rejuvenece? Jennifer Garner presumió la melena más envidiable de los Golden Globes 2026

Al final, rejuvenecer no se trata de cambiar quién eres, sino de encontrar esos pequeños detalles —como un buen tinte— que te hagan sentir espectacular frente al espejo.

Enero 11, 2026 • 
Karen Luna
83rd Annual Golden Globes - Arrivals

Getty Images

Hay momentos en los que una aparición en la alfombra roja se convierte en inspiración inmediata, y eso fue justo lo que pasó con Jennifer Garner en los Golden Globes 2026. Más allá del vestido o el maquillaje, su melena llamó la atención por una razón muy clara: se veía luminosa, fresca y con ese efecto rejuvenecedor que muchas buscamos sin hacer cambios drásticos.

La pregunta apareció sola: ¿qué tinte de pelo rejuvenece? La respuesta estuvo frente a todos, y tiene nombre propio.

El balayage caramelo que iluminó su look

El balayage caramelo fue el gran protagonista de la noche. Este tipo de coloración combina tonos cálidos, dorados y ligeramente miel que aportan luz al rostro y suavizan los rasgos sin endurecerlos. En el caso de Jennifer Garner, el resultado fue una melena con dimensión, movimiento y un acabado muy natural.

Lo mejor de este efecto es que no se ve forzado ni artificial. Todo fluye de forma sutil, como si el color se hubiera aclarado poco a poco con el paso del tiempo.

83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals

Jennifer Garner attends the 83rd Annual Golden Globe Awards.

Getty Images

Por qué este tinte rejuvenece de verdad

Cuando hablamos de tonos que restan años, los matices cálidos suelen ser la clave. El balayage caramelo funciona porque:

  • Ilumina el rostro sin exagerar, evitando contrastes bruscos.
  • Aporta profundidad y brillo, haciendo que el look se vea más vivo.
  • Suaviza la imagen general, algo fundamental cuando se busca un efecto fresco.

Además, es una técnica que se adapta fácilmente a distintos estilos y largos, lo que explica por qué sigue siendo una de las favoritas año tras año.

Naturalidad, el verdadero secreto

Uno de los grandes aciertos del look de Jennifer Garner en los Golden Globes 2026 fue apostar por la naturalidad, así que dejó atrás los rubios para apostar por este estilo clásico que realza sus facciones y mantiene esa elegancia relajada que la caracteriza.

La melena de Jennifer Garner deja claro que rejuvenecer no siempre significa arriesgar. A veces, basta con elegir un tono bien trabajado, cálido y luminoso que haga todo el trabajo sin esfuerzo. El balayage caramelo se confirma así como una opción segura, actual y muy favorecedora para quienes buscan verse frescas, naturales y con luz propia.

Karen Luna
