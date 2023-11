Miss Universo 2023 y las estrictas reglas que cambió para dar paso a la diversidad e inclusión

Miss Universo es el certamen de belleza más famoso en la historia, sin embargo, también ha sido sumamente criticado por fomentar estándares de belleza casi imposibles de alcanzar, así como la poca inclusión y diversidad entre las mujeres del mundo. Es por ello que en los últimos años, se han realizado varios cambios en sus reglas y aquí te contamos cuáles son.



Se quitará el límite de edad para participar

Por si no lo recuerdas, una de las reglas que predominaba para poder concursar es la edad, pues se les pedía a las participantes tener entre 18 y 28 años, con lo cual muchas mujeres más grandes que quisieran inscribirse, simplemente no podían hacerlo.

No obstante, a partir del año que entra, en 2024, esta restricción desaparecerá. Por lo que la edad ya no será un impedimento para concursar. Esto además, ayuda a que las mujeres, en cualquier etapa de su vida, puedan concursar sin importarles si tienen 30, 40, 50 años. ¡Ya no hay límite!

R’bonney Gabriel es la Miss Universo más longeva con 29 años de edad Getty Images

Pueden participar mujeres casadas, con hijos y divorciadas

Sin duda alguna, una de las reglas más tradicionales y que imperó en el certamen de belleza era que el estado civil de las concursantes fuera el de soltera. Pero afortunadamente este requisito ya se quitó para Miss Universo 2023.

Ahora ya pueden concursar mujeres que sean madres de familia, casadas, divorciadas y hasta embarazadas, quitando así una gran barrera que predominó durante mucho tiempo. De hecho, para esta edición, las candidatas de los países de Guatemala, Costa Rica y Colombia, son madres, demostrando que la maternidad no es impedimento para concursar.

Permitir concursar a mujeres transgénero

Otro de los requisitos que cambió, desde 2012, fue el que la concursante debe ser mujer legalmente. Por lo que, en este caso, queda abierta la posibilidad de que una mujer transgénero participe.

Ángela Ponce fue la primera mujer transgénero en participar en Miss Universo, en 2018 Instagram

Por si no lo recordabas, en 2018 participó Ángela Ponce de España, siendo ella la primera mujer transgénero en la historia de este concurso. Mientras que para la edición 72º de este año, se suman a esta lista Marina Machete de Portugal y Rikkie Valerie Kolle de Países Bajos.

Por último, cabe resaltar que estas modificaciones de Miss Universo en sus reglas tienen como objetivo visibilizar e impulsar más la participación de todas las mujeres a nivel global. También, es una prueba del por qué este certamen sigue tan vigente, pues ha sabido adaptarse a los tiempos, en beneficio de la inclusión y diversidad.