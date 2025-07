La curiosa razón por la que se dice que la princesa Charlotte quiere parecerse a la hermana de Kate Middleton

Conforme crece, la princesa Charlotte de Gales ha ido adquiriendo rasgos que la hacen muy parecida a varios de sus familiares. Por ejemplo, existen quienes afirman que la pequeña es idéntica a su padre, el príncipe William, pero también existen quienes sostienen que la mini royal tiene similitud con los miembros de su familia materna, específicamente con la hermana de Kate Middleton: Pippa Matthews.

En primer lugar, la hija de la princesa de Gales comparte con su tía materna una curiosa variable: el nombre, ya que el nombre completo de Pippa es “Philippa Charlotte Middleton”. El segundo rasgo que las hace parecidas y que, además ha sido motivo para que la prensa piense que la princesa quiere “imitar” a su tía, es su amor por el atletismo.

De acuerdo con el diario The Express, la joven Charlotte, de 10 años, ahora es aficionada al running, según lo declarado por el príncipe William ante la la medallista de oro olímpica, Keely Hodgkinson, con quien se encontró en una ceremonia de investidura.

La princesa Charlotte sigue el camino de su madre y ahora ama el deporte Tim Clayton/Corbis via Getty Images

¿Qué se sabe sobre la afición de la princesa Charlotte al running?

Según menciona el medio citado, después de mantener una breve conversación con el heredero, Keely Hodgkinson declaró: “El príncipe me dijo que su hija está corriendo los 400 metros y las vallas, y que me vio en París. Me dijo que recuerda mi victoria y que deseaba estar allí para presenciarla”.

Por otro lado, también se sabe que la princesa Charlotte comparte su pasión por correr con su hermano mayor, el príncipe George, quien, según el príncipe William, es aficionado a los triatlones.

La princesa Charlotte también disfruta de asistir a eventos deportivos Getty Images

The Express menciona que el año pasado, el príncipe de Gales le dijo al atleta Non Stanford que su hijo mayor se estaba volviendo extremadamente aficionado a los triatlones y había participado en algunos durante su estancia en la Escuela Lambrook.

¿Qué se sabe sobre el amor de Pippa Middleton por las carreras?

De acuerdo con la fuente citada, Pippa Middleton ama correr desde los 8 años y más tarde, en la preparatoria, se hizo profesional en ello.

La hermana de Kate Middleton cuenta con estudios en educación física Getty Images

Recordemos que Pippa siempre ha sido una amante del deporte. En julio de 2022 se hizo público que se había recibido con honores de un máster sobre educación física de la University of Wales Trinity Saint David.

Según la revista Town and Country, la investigación que Pippa Middleton llevó a cabo durante sus estudios centrada en la importancia de la educación física en los niños pequeños y sus madres será presentada en el 4° Congreso CIAPSE en Luxemburgo en septiembre de ese año.