La tiara de Mette-Marit de Noruega que Cate Blanchett usó en una película

Cuando Mette-Marit se casó con Haakon de Noruega en el 2001, sus suegros, los reyes Harald y Sonia de Noruega, le dieron como regalo una tiara muy especial que usó el día de su boda; sin embargo, lo que muchos no saben, es que esa joya tuvo su debut en la pantalla grande, pues se dice que la actriz Cate Blanchett la usó en una película de 1999.

Se trata de la tiara de Margaritas de estilo eduardiano que fue creada en 1910, y así fue su paso por el cine antes de convertirse en la favorita de la futura reina de Noruega.

Cómo es la tiara de Margaritas de Mette-Marit que usó Cate Blanchett

La tiara de Margaritas o Diamond Daisy Bandeau, fue creada en 1910, está formada por una secuencia de alegres margaritas de diamantes enmarcadas en circunferencias, elementos que a su vez están dentro de un par de hilos de diamantes, uno superior y otro inferior.

Hizo su gran debut el 25 de agosto de 2001, cuando Mette-Marit la usó para el día de su boda con el príncipe heredero, Haakon de Noruega, junto a su vestido de novia, diseñado por Ove Harder Finseth.

Tiara de Mette-Merit que usó Cate Blanchett en una película Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

Desde entonces se ha convertido en la tiara más emblemática de Mette-Marit; sin embargo, antes de que se convirtiera en su favorita, fue usada por Cate Blanchett en el cine.

¿Cuál es la película en la que Cate Blanchett usó la tiara de Mette-Marit?

Fue en la película ‘Un marido ideal’ de 1999, donde Cate lució la famosa tiara durante una escena donde vestía un vaporoso vestido de época de color lavanda.

Cate Blanchett en ‘Un esposo ideal’ usando la tiara de Mette-Marit Cortesía Miramax

La película fue dirigida por Oliver Parker y está basada en la obra homónima de Oscar Wilde a finales del siglo XX, que relata la historia de sir Robert Chiltern, un adinerado y honorable político casado con una esposa encantadora, que verá su estabilidad amenazada con la vuelta a Londres de la señora Cheveley, poseedora de las pruebas que acabarían con la carrera y el matrimonio de Robert.

