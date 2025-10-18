Suscríbete
Qué significa la luna nueva en Libra y cómo influirá en tu signo del zodiaco este 21 de octubre

La energía con mayor equilibrio del año llega para recordarte que el amor y la armonía te darán nuevas oportunidades en la recta final del año.

October 17, 2025 • 
Lily Carmona
La energía de la Luna Nueva nos invita a cerrar ciclos y abrirnos a lo nuevo.

Este 21 de octubre seremos testigos de una de las lunas más esperadas del año: la luna nueva en Libra, signo del equilibrio, las relaciones y la belleza.

Este evento cósmico marca un momento ideal para sembrar intenciones relacionadas con el amor, la armonía y los vínculos que realmente suman.

Bajo la influencia de Venus, Libra nos invita a encontrar el balance entre dar y recibir, y a rediseñar nuestra manera de conectar con los demás y con nosotras mismas.

La energía de la luna nueva en Libra

Cada luna nueva representa un nuevo comienzo, pero cuando sucede en el signo de Libra, la energía se centra en la diplomacia, la estética y las relaciones interpersonales. Este momento es un llamado a limpiar la energía emocional y a abrirnos a vínculos más sanos.

Este tránsito cósmico nos invita a revisar qué tan justas son nuestras relaciones: ¿estamos entregando más de lo que recibimos? ¿Nos cuesta poner límites o hablar desde el corazón?

Durante esta fase lunar, se recomienda escribir intenciones relacionadas con la paz interior, la belleza y el amor propio. Además, al estar regida por Venus, es el momento perfecto para realizar rituales de autocuidado: renovar el look, redecorar nuestro espacio o hacer afirmaciones frente al espejo.

Luna nueva del 21 de octubre.

Cómo afectará a tu signo zodiacal

Aires: Esta energía te ayudará a resolver conflictos con tu pareja; es el momento para reconciliaciones, incluso las que no son de pareja.

Tauro: Prioriza tu bienestar físico y emocional; aprovecha esta energía para retomar hábitos saludables.

Géminis: Este es el momento ideal para reconectar con tu lado artístico y pasiones que habías dejado en el olvido.

Cáncer: Es el momento de sanar heridas familiares; tu hogar necesita energía amorosa.

Leo: Tu forma de comunicarte debe cambiar; sé diplomática y cuida tus palabras, suelen ser espadas muy filosas.

Virgo: Ojo en tus finanzas, aprende a valorar tu tiempo y energía en proyectos que te favorezcan.

Libra: Esta es tu luna, así que es el momento de comenzar nuevas etapas: amorosas o profesionales.

Escorpio: Aprende a soltar lo que ya no vibra contigo; esta temporada verás tu renacimiento.

Sagitario: Amistades sinceras te rodean; ellas te impulsarán a dar ese paso a un proyecto importante.

Capricornio: Cosas buenas vienen para ti; lo que estás viviendo está plantando las semillas de lo que será un futuro exitoso.

Acuario: Llegan nuevas oportunidades como estudios, viajes o ideologías. Abre tu mente a lo inesperado.

Piscis: Esta luna te ayudará a cerrar ciclos para que comiences a tener relaciones más genuinas.

Ritual para aprovechar la energía de la luna nueva del 21 de octubre

Durante la noche de la luna nueva, busca un espacio tranquilo y enciende una vela blanca o rosa. Escribe en una hoja tres intenciones: una relacionada con el amor, otra con el equilibrio y una más en tu vida profesional. Léelas en voz alta y visualiza cómo tu vida se llena de esa energía. Al finalizar, guarda el papel en un lugar especial hasta la próxima luna llena para entregarlo al fuego.

La luna nueva en Libra llega para recordarnos que no existen pretextos para lograr la vida que tanto deseamos. Este 21 de octubre, el universo te invita a crear vínculos nuevos y genuinos, así como a reencontrarte y estar lista para cambiar tu vida para bien. Hazle caso a tu signo del zodiaco.

