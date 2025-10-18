¿Rivalidad, who? Selena Gomez reacciona al logro de Bella Hadid y confirma que su disputa es cosa del pasado

Bella Hadid volvió recientemente a una de las pasarelas más importantes del mundo de la moda y Selena Gomez no perdió la oportunidad de expresar su admiración por la modelo de forma pública. En un gesto que muchos interpretan como un cierre simbólico de viejas especulaciones, la cantante comentó con elogios el desempeño de la caminata de Bella, dejando claro que cualquier posible tensión entre ellas quedó atrás.

¿Qué fue lo que dijo Selena?

Durante el evento, Bella desfiló en una pasarela, ante la mirada de millones de personas que elogiaron su regreso, así como su desempeño sobre el runway. La presencia de Bella fue tan importante que rápidamente medios nacionales e internacionales se encargaron de replicar infinidad de veces su caminata; en redes sociales, Selena no tardó en comentar una publicación escribiendo: “Ella es 🔥”. Ese simple comentario fue interpretado por los fans de ambas como un gesto de respeto hacia alguien con quien en algún momento se le vinculó por haber compartido pareja.

¿Por qué se enemistaron Bella y Selena?

Durante años, las especulaciones sobre la rivalidad entre Selena y Bella crecieron, especialmente por la conexión que compartieron con el cantante The Weeknd.

En el pasado, los fans se percataron de que, luego de que Hadid y el intérprete terminaran su relación para que él anduviera con Selena tan solo días después, ambas comenzaron a ejecutar acciones que generaron la idea de que una enemistad existía.

Sin embargo, con el paso del tiempo ambas lograron encontrar una relajación cordial y madura, especialmente por parte de Selena, quien ha demostrado en el pasado aprecio y admiración por la modelo.

En 2023, la cantante compartiría públicamente que Bella era una de sus inspiraciones estéticas.

¿Se reconciliaron?

Aunque nunca hubo una confirmación oficial sobre un pleito, hoy en día tampoco hay una declaración sobre si esto sirvió para romper el hielo, o si marcó el inicio de una relación de amistad. Sin embargo, Selena dejó atrás las especulaciones para dar paso al mensaje de que ya se ha superado esa etapa. Por su parte, Bella no ha expresado nada, ni tampoco respondió al comentario.

Selena Gomez eligió reconocer a Bella Hadid con admiración, poniendo fin, de forma oficial, a los rumores sobre la rivalidad o enemistad que pudiese haber existido entre ellas. Recordemos que hace tan solo unos días, Hailey Bieber (otra celebridad altamente vinculada a Selena por la relación que mantuvo con el ahora esposo de la modelo), también expresó que no se sentía cómoda con las comparaciones entre ambas, dejando claro que desde su trinchera no existía pleito o competencia alguna.