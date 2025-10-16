¿Tom Cruise y Ana de Armas terminaron? Estos es lo que se sabe de su ruptura hasta el momento

El romance entre Tom Cruise y Ana de Armas fue una de las grandes sorpresas del verano. A finales de julio, los actores confirmaron su relación tras ser vistos paseando juntos tomados de la mano y en actitud cariñosa. Aquellas imágenes despejaron las dudas que durante meses habían circulado sobre un posible acercamiento entre ellos, especialmente después de coincidir en varios proyectos cinematográficos.

Desde entonces, su historia captó la atención del público y los medios, que los consideraban la nueva pareja dorada de Hollywood. Sin embargo, nueve meses después, fuentes cercanas aseguran que ambos decidieron poner fin a su noviazgo.

El motivo detrás de la separación

De acuerdo con reportes publicados por medios internacionales, Tom y Ana habrían optado por seguir caminos separados, tras darse cuenta de que su conexión era más amistosa que romántica. Según la fuente cercana, citada por el periódico “The Sun”, la decisión se tomó en buenos términos y ambos siguen manteniendo una relación cordial.

“Tom y Ana lo pasaron bien juntos, pero su tiempo como pareja llegó a su fin. Seguirán siendo amigos, pero ya no están saliendo”.

Según la fuente, los actores descubrieron que sus estilos de vida y compromisos profesionales hacían difícil sostener una relación a futuro.

Una relación en buenos términos

A pesar del final de su noviazgo, Tom y Ana seguirán colaborando profesionalmente; en puerta tienen el proyecto en común “Deeper”, un thriller psicológico dirigido por Doug Liman. En esta historia, el actor dará vida a un astronauta que tendrá que realizar una misión submarina; en este filme, la actriz cubana también compartirá créditos.

Ambos se han mostrado comprometidos con el proyecto y, según reportes, su relación laboral continúa con normalidad, reforzando la idea de que su separación fue amistosa y sin tensiones.

Un romance secreto y breve

Los rumores sobre su relación comenzaron de una forma muy reservada a inicios de año; cuando fueron vistos el día del amor y la amistad aunque la pareja ya había sido captada por paparazzi en diversas ocasiones, así que para el verano, cuando se “oficializó” la noticia, el mundo se sorprendió. Aunque ambos trataron de mantener su vida privada fuera del foco mediático, fuentes cercanas a la pareja aseguraron que la química entre ambos los había llevado a conectar de una forma romántica: “Su romance es muy reservado…, han tenido algunas citas… él la está cortejando… se están protegiendo del intenso escrutinio de los medios”, mencionó la fuente a “Us Weekly” en mayo, luego de que la pareja hiciera una aparición en el cumpleaños 50 de David Beckham.

Ni Tom Cruise ni Ana de Armas han hecho comentarios públicos sobre su situación sentimental, pero todo indica que su prioridad actual es el trabajo.

Mientras el protagonista de “Misión Imposible” prepara nuevos rodajes, Ana por su parte, aunque tampoco ha confirmado nada, se le vio hace unos días entrenando en compañía del actor Miles Teller.

El final de su historia amorosa marca el cierre de una breve, pero significativa etapa, en la que ambos demostraron que la discreción y la cordialidad pueden ser posibles al finalizar una relación.