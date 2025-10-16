Mechas creamy blonde, el truco de Sarah Jessica Parker para disimular las canas con un rubio elegante

Sarah Jessica Parker, independientemente de su icónico papel como Carrie Bradshaw, es sinónimo de elegancia y mucho estilo. Recientemente, ha vuelto a marcar tendencia con su melena y es que, a sus 60 años, la actriz muestra que no es necesario ocultar las canas para lucir espectacular. Su secreto es un tono que se ha convertido en el nuevo favorito de los salones de belleza: las mechas creamy blonde, una coloración de tinte rubio que mezcla los rubios cálidos con los populares tonos mantequilla que suavizan las afecciones y aportan brillo inmediato al rostro.

Un rubio que realza lo natural

Las mechas creamy no buscan cubrir, sino integrar las canas de manera elegante. Se logran al combinar matices beige, dorado y vainilla que aportan luminosidad sin perder naturalidad. Este efecto multidimensional ayuda a difuminar los mechones blancos, logrando una transición suave entre el color original y los reflejos rubios.

En su más reciente aparición en Nueva York, Sarah lució este tono, revolucionando aún más su estilo, pues decidió darle un descanso a sus clásicas ondas y apostar por un pelo liso peinado con una media coleta, demostrando que el rubio creamy no solo rejuvenece, sino que aporta frescura y dinamismo a la melena.

Sarah Jessica Parker apuesta por las mechas creamy blonde en su reciente aparición pública. Dia Dipasupil/Getty Images

Porque favorece a todas las edades

A diferencia de los rubios fríos o platinados, el creamy blonde se adapta a todos los tonos de piel y resulta especialmente favorecedor a partir de los 40 o 50. Sus matices cálidos actúan como un “filtro de luz” que suaviza los rasgos y resta años visualmente.

Además, es una técnica de bajo mantenimiento, ya que las raíces crecen de forma natural y sin contrastes marcados. Esto permite espaciar las visitas al salón y mantener una apariencia cuidada con menos esfuerzo, algo ideal para quienes buscan un look elegante pero práctico.

Cómo conseguir el efecto de Sarah Jessica Parker

Si quieres replicar el estilo de la actriz, pide en el salón un rubio beige con reflejos dorados y cremosos. La técnica recomendada es combinar el clásico balayage con mechas babylights para iluminar el rostro y las puntas sin saturar el color.

El cuidado posterior a su realización es la clave para lucirlo de forma impecable; se recomienda usar shampoo violeta una vez por semana para mantener el tono equilibrado y alternarlo con mascarillas nutritivas que eviten la resequedad típica de las melenas teñidas. Apuesta por productos hidratantes para mantener el brillo en tu pelo y asegurar la hidratación.

Las mechas creamy blonde llegan como una tendencia de pelo para ayudarnos a lucir nuestra belleza natural. Sarah Jessica Parker demuestra que el secreto de un pelo elegante no está en disimular la edad, sino en realzar la luminosidad de este. Este tinte rubio cálido y sofisticado se consolida como el tono ideal para quienes desean una melena rejuvenecida y moderna.