Diane Keaton protege a su perro Reggie tras su muerte con un fideicomiso de 5 millones de dólares

Conoce el legado más tierno de Diane Keaton que ha conmovido a todo el mundo.

October 16, 2025 • 
Karen Luna
Premiere Of Sony Pictures Classics' "Darling Companion" - Red Carpet

Diane Keaton protege a su perro Reggie tras su muerte con un fideicomiso de 5 millones de dólares

Getty Images

Desde que Diane Keaton se volvió una voz incansable en la defensa de los animales, muchos la veíamos no solo como actriz, sino como una amante incondicional de sus mascotas. Por eso, el rumor de que habría dispuesto un fideicomiso de 5 millones de dólares para su perro Reggie tras su partida ha encendido los corazones de quienes la admiramos.

De acuerdo con informes recientes, se dice que Keaton habría dejado instrucciones en su testamento para cuidar de Reggie, destinando esos fondos no solo para cubrir sus necesidades diarias, sino también para que parte del dinero se use en donaciones a albergues y fundaciones de perros.

Un gesto que refleja su profundo amor por los animales

Quienes conocen la trayectoria de Diane saben que siempre apreció a los animales; inclusive participó durante más de dos décadas con el Helen Woodward Animal Center, colaborando activamente en campañas de adopción y rescate animal. También su última publicación en Instagram, antes de su muerte, fue una imagen al lado de Reggie en el Día Nacional de las Mascotas, un emotivo gesto que reflejaba la conexión tan profunda que tenían.

El reporte de Rob Shuter describe que el fideicomiso contemplaría una “casa privada, cuidadores y donaciones constantes para refugios”, asegurando que Reggie viva cómodamente incluso cuando ella no esté.

Lo que sabemos (y lo que no) sobre la herencia de Diane Keaton

Aunque hasta ahora no hay confirmaciones oficiales (ni documentos públicos) que certifiquen la existencia de ese fideicomiso, que podría tener algunos impedimentos porque en algunos estados de EE. UU., los animales no pueden heredar directamente, así que sería necesario un fideicomiso (trust) legal con un beneficiario humano responsable.

Así que si este fideicomiso existe, solo sería una forma de demostrar el amor que Diane tuvo por los animales, especialmente por su amigo fiel Reggie. ¿Tú harías lo mismo que la reconocida actriz por alguna de tus mascotas?

