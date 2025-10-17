La princesa Leonor se suma a la tendencia “pelo de princesa”, inspirada en Kate Middleton

La princesa Leonor ha vuelto a cautivar en su más reciente aparición pública, esta vez por su impecable melena, que refleja una nueva interpretación del clásico estilo royal. Inspirada en Kate Middleton, el llamado “pelo princesa” combina brillo, movimiento y naturalidad, proyectando una imagen fresca pero profundamente elegante.

Esta elección capilar no es casualidad: el look busca equilibrar la juventud con la sofisticación, transmitiendo la serenidad y el porte que caracterizan a las mujeres de la realeza contemporánea.

¿Qué es el “pelo princesa” y por qué es el favorito de las royals?

El llamado “pelo princesa” es un estilo que se define por lucir melenas largas, con volumen natural y ondas suaves, generalmente en tonos cálidos y reflejos sutiles que aportan luminosidad sin alterar el color base.

Inspirado en el estilo icónico de Kate Middleton, este tipo de peinado busca resaltar la belleza natural con un acabado impecable y de forma sencilla.

Kate Middleton ha impuesto un nuevo estilo de peinado. Chris Jackson/Getty Images

En el caso de Leonor, su melena dorada con matices miel y ondas ligeras en las puntas proyecta cercanía y elegancia, un equilibrio perfecto para una figura que combina modernidad y tradición.

Además, este tipo de peinado refuerza la imagen de disciplina y cuidado personal, valores estrechamente asociados con la familia real española.

Otras royals que apuestan por el “pelo princesa”

Leonor no está sola en el uso de este peinado; la nueva generación de princesas europeas ha adoptado este estilo como una declaración de identidad. Desde Amalia y Alexia de los Países Bajos hasta Ingrid de Noruega o Elisabeth de Bélgica, todas coinciden en melenas largas, brillantes y perfectamente cuidadas.

La princesa Leonor se inspira en Kate Middleton para lucir su nuevo peinado. Paolo Blocco/Getty Images

Incluso las princesas más jóvenes, como Isabella y Josephine de Dinamarca, muestran versiones más desenfadadas del look, adaptadas a su edad, pero siempre con la misma esencia: una melena pulida que proyecta serenidad y elegancia. En conjunto, este estilo se ha convertido en un nuevo lenguaje de la realeza moderna, donde la naturalidad se impone sobre los peinados rígidos del pasado.

Cómo lograr el “pelo princesa” paso a paso

Si quieres replicar el look de Leonor, el secreto está en el cuidado constante y la naturalidad.

Hidratación profunda: Usar mascarillas capilares nutritivas una vez por semana para mantener la suavidad y el brillo.

Secado estratégico: seca el pelo con cepillo redondo, levantando las raíces para dar volumen, y finaliza con aire frío para sellar la cutícula.

Ondas ligeras: utiliza una plancha o tenaza de grosor medio para crear ondas sueltas solo de medios a puntas.

Sello y brillo: aplica aceite capilar o sérum iluminador en las puntas para un acabado sedoso y luminoso.

Este tipo de melena no busca ser perfecta, sino armoniosa y pulida, reflejando juventud y elegancia sin exageraciones.

El “pelo princesa” ha dejado de ser solo un estilo para convertirse en un símbolo de poder femenino discreto, y la princesa Leonor es su nueva embajadora. Con su melena impecable y natural inspirada en Kate Middleton, confirma que la elegancia real puede ser moderna, sencilla y profundamente inspiradora.