Uñas navideñas con copos de nieve: 8 estilos festivos que están llenos de elegancia

Esta Navidad, los copos de nieve se consolidan como el detalle perfecto para vestir tus uñas navideñas con un aire festivo sin renunciar a la elegancia y la sofisticación que exige la temporada de fiestas y reuniones.

Los especialistas en uñas, coinciden en que las uñas con copos de nieve son las más sofisticadas para la temporada, pues sus diseños se caracterizan por ser minimalistas y atemporales.

Uñas navideñas con copos de nieve para un look elegante y minimalista

Esta tendencia de uñas se caracteriza por sus líneas finas, los tonos suaves y efectos luminosos que marcan el paso de la temporada, mezclando más de una tendencia para crear looks sofisticados y elegantes.

Nude con copos de nieve dorados

Si te encantan los tonos nude pero quieres darles un toque más navideño, basta con añadir unos delicados copos de nieve en dorado, este sutil detalle transforma tu manicure al instante, aportando un brillo festivo y lleno de elegancia.

Clásicas rojas navideñas

El rojo es uno de los tonos estrellas de la temporada, así que agregar a tu diseño navideño, algunos copos de nieve en color rojo, lo hará lucir elegante y minimalista, perfecto para elevar tus looks de la temporada.

Azul con plateado

El azul con plateado se ha convertido en una de las combinaciones favoritas de la temporada, pues evocan a la belleza de la nieve y el frío, los copos de nieve sólo realzan esa belleza clásica y atemporal.

Copos de nieve de cristal

Si quieres conseguir un look más lujoso y sofisticado, puedes apostar por una base en tonos nude con efecto cat eye, y agregar sutiles copos de nieve de cristal para darle un brillo sensacional.

Uñas navideñas french

El clásico francés se reinventa esta temporada con un poco de glitter y pequeños copos de nieve que dan la sensación de la nieve al caer, creando un look hermoso y lleno de elegancia para esta temporada.

Uñas navideñas iridiscentes

Las uñas con acabados iridiscentes se han convertido en un clásico de la temporada navideña, con su brillo que cambia con la intensidad de la luz, y que pueden verse más navideñas con sutiles copos de nieve.

Copos de nieve azules

Los copos de nieve bien distribuidos en toda la uña, pueden crear la sensación de una hermosa tormenta invernal, que además eleva tus looks navideños, mientras luce como una pintura.

Copos de nieve con glitter

Aplica una base de glitter a tus uñas y agrega pequeños copos de nieve para crear un diseño minimalista y atemporal, que te da esa sensación festiva, pero con elegancia y armonía.

Las uñas con copos de nieve, son una opción ideal para quienes buscan una manicura navideña elegante, contemporánea y con un encanto invernal irresistible.

